Tras pasar la Navidad juntos, los conductores discutían sobre el rol de los padres en el embarazo de la mujer y Christian Domínguez aseguró que consideraba que los padres también “dan a luz”, algo con lo que Karla no estuvo de acuerdo, pero el cumbiambero no dudó en hacerle un pedido que la dejó en shock.

“Hoy día es Navidad, no estoy discutiendo. No discutas. Es más, vamos a tener una mujercita tú y yo”, dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional haciendo reír a Karla Tarazona, quien nerviosa no dudó en responderle: “(Sería) la pareja del ‘Pochito’, la ‘Pochita’”, sostuvo haciendo referencia a su mascota.