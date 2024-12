Karla Tarazona y Christian Domínguez pasaron la Nochebuena juntos como una gran familia. La conductora de ‘Préndete’ celebró la Navidad junto al cantante de cumbia y sus tres hijos, demostrando que están más unidos que nunca. Esto le daría aún más fuerzas a los rumores de embarazo que inició Kurt Villavicencio sobre la presentadora, y ella misma se encargó de responder si eran ciertos o no.

“(¿Estás embarazada?) No hay forma. Ya me han casado y me han embarazado”, respondió tajantemente, aunque bromeó al responder qué le regaló al líder de la Gran Orquesta Internacional por Navidad.