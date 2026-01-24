Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Alerta en Lima: Contraloría advierte que Sedapal podría suspender el reparto gratuito de agua en 10 distritos

La Contraloría alertó que Sedapal podría suspender el reparto de agua por cisternas en Lima debido a problemas para contratar empresas distribuidoras.

    Agua de Sedapal en riesgo: Contraloría advierte cese del reparto gratuito en distritos de Lima. | Composición Wapa
    La entrega gratuita de agua potable mediante camiones cisterna en Lima Metropolitana enfrenta una situación crítica. La Contraloría General de la República alertó que Sedapal podría suspender este servicio en al menos 10 distritos por la falta de empresas contratistas.

    La advertencia genera preocupación, ya que el abastecimiento beneficia a cientos de familias en situación de pobreza y extrema pobreza que no cuentan con conexión domiciliaria.

    Contraloría exhorta a Sedapal a tomar medidas correctivas

    El contrato tenía como finalidad garantizar que empresas especializadas distribuyan agua potable mediante camiones cisterna a las zonas más vulnerables de Lima. No obstante, el proceso no logró cubrir la totalidad de los sectores previstos.

    El pasado 6 de enero, los postores presentaron propuestas únicamente para 10 de las 16 zonas solicitadas, con un periodo de servicio de 151 días. Aunque Sedapal adjudicó la buena pro en dichas áreas, el procedimiento fue declarado desierto en las restantes, dejando sin cobertura asegurada a varios sectores.

    Frente a ello, la Contraloría notificó a Sedapal y le instó a implementar acciones preventivas y correctivas para garantizar la continuidad del servicio, las cuales deberán ser reportadas al OCI en un plazo de cinco días hábiles.

    ¿Qué distritos se verían afectados por la falta de contratistas de Sedapal?

    Más de 900 asociaciones de algunos sectores los siguientes distritos están en riesgo que quedarse sin el servicio de agua potable:

    • Villa María del Triunfo
    • San Juan de Miraflores
    • Pucusana
    • Lurín
    • Punta Hermosa
    • San Bartolo
    • Punta Negra
    • Cieneguilla
    • La Molina
    • Pachacamac 

    Control para asegurar el servicio de agua en Lima

    El abastecimiento de agua mediante cisternas en Lima resulta fundamental para miles de familias que no cuentan con conexión a la red. Por ello, los organismos de control supervisan a Sedapal para evitar que fallas en la contratación afecten el acceso a este recurso esencial.

    En paralelo, el caso sigue bajo seguimiento institucional con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio público para los sectores más vulnerables.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

