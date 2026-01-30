Elecciones 2026: estas son las multas que deberás pagar si no cumples como miembro de mesa ni vas a votarÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El domingo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Generales 2026. Como parte del proceso, algunos ciudadanos serán elegidos como miembros de mesa, una responsabilidad clave para el desarrollo de la jornada electoral.
No obstante, quienes no cumplan con esta obligación podrían recibir una multa económica. Aquí te contamos los detalles que debes tener en cuenta.
¿Cuánto es la multa que debo pagar si no cumplo como miembro de mesa?
La participación como miembro de mesa es una obligación legal para las nueve personas designadas, sin posibilidad de renuncia. Titulares y suplentes deben presentarse desde las 6:00 a. m. en la jornada electoral. Si un integrante no firma la hoja de asistencia, llega tarde, se retira antes o no cumple con su rol —como presidente, secretario, vocal o suplente— se aplicará una multa de S/ 275.
Quienes tengan razones justificadas para no cumplir pueden presentar excusas formales ante la ONPE, con un costo de S/ 15,80, antes del día de la elección. Si la justificación se presenta después de la votación, se debe tramitar una dispensa ante el JNE según los plazos y requisitos establecidos.
¿Cuánto es la multa por no asistir a votar?
En el Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años. Quienes no acudan a sufragar deberán pagar una multa que varía según el nivel de pobreza del distrito que figura en su DNI, de acuerdo con la clasificación del INEI.
- Distrito no pobre: S/110 (2% de la UIT).
- Distrito pobre no extremo: S/55 (1% de la UIT).
- Distrito pobre extremo: S/27,50 (0,5% de la UIT).
Es importante considerar que, si además fuiste designado miembro de mesa y no cumpliste esa función, las multas se acumulan. Por ejemplo, en un distrito pobre no extremo, el total a pagar sería S/275 + S/55, es decir, S/330.