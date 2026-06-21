Shirley Arica DEJA EN SHOCK a Laura Spoya al revelar que Brian Rullan la invitó a México: "Le dije: 'Mándame un pasaje'"

Shirley Arica sorprendió al relatar frente a Laura Spoya que Brian Rullan la invitó a México. La modelo aclaró su respuesta y negó cualquier interés romántico.

Shirley Arica protagonizó un momento inesperado en televisión al revelar detalles de una charla con Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya. Durante una entrevista en 'Al sexto día', la ganadora de 'La granja VIP Perú' compartió que el empresario mexicano la invitó a Acapulco mientras ella buscaba coordinar una entrevista para su canal digital.

La revelación se produjo en vivo y captó la reacción inmediata de la ex-Miss Perú, quien oyó atentamente. Sin mostrar incomodidad, la presentadora reaccionó con naturalidad e incluso respaldó la postura de la 'Chica realidad' respecto de las condiciones para viajar.

Shirley Arica comparte la invitación de Brian Rullan

Durante la conversación, Shirley Arica indicó que su interacción con Brian Rullan fue por motivos laborales. Según detalló, antes fue invitada a eventos culinarios organizados por el empresario en Perú, por lo que decidió contactarlo después para una entrevista en su canal de YouTube.

“Decidí invitarlo a grabar para mi canal de YouTube. Al contactarlo para la entrevista, él ya estaba en México”, señaló.

La ex chica de reality también relató su respuesta ante la propuesta. Indicó que solo consideraría el viaje si él cubría el pasaje. “Él me dijo 'No hay problema, ven', a lo que respondí: ‘Perfecto, mándame el pasaje’”, comentó entre risas.

Además, Shirley Arica aprovechó el momento para negar cualquier rumor sobre un posible interés sentimental hacia Brian Rullan. Delante de Laura Spoya, aseguró que nunca existió interés más allá de lo profesional y aclaró que la invitación era únicamente para la entrevista.

Reacción de Laura Spoya ante la confesión de Shirley Arica

La respuesta de Laura Spoya fue uno de los momentos más discutidos de la entrevista. Lejos de cuestionar a la modelo, consideró razonable la solicitud de que el viaje fuera financiado por quien invitaba. Incluso sugirió que esa era la reacción adecuada ante tal propuesta.

“Está bien que si te invitaba a Acapulco le dijeras: ‘Cúbreme el pasaje’. ¿Esperaba que fueras por tu cuenta?”, comentó en su programa.

Además, terminó su intervención con una sorpresa. Entre risas, dijo que ella misma cubriría el costo del vuelo para que Shirley Arica realizara la entrevista con Brian Rullan.