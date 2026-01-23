Juan Peña, abogado de Sergio Peña, confirmó que su patrocinado sí estuvo presente en la reunión que se realizó en un hotel de Montevideo, donde se habría producido el presunto abuso sexual denunciado por una joven argentina. No obstante, el letrado aseguró que el futbolista se retiró antes que Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dejando el lugar cuando aún no había ocurrido ningún incidente.

Abogado de Sergio Peña afirma que Zambrano y Trauco permanecieron en la habitación tras su salida

En declaraciones brindadas a Milagros Leyva, el abogado respaldó públicamente la versión de Sergio Peña, quien negó cualquier participación en los hechos denunciados. Si bien admitió que la reunión existió, que hubo consumo de alcohol y que todos estuvieron en una habitación, recalcó que su defendido se marchó minutos antes, lo que abriría la posibilidad de que lo ocurrido sucediera cuando ya no estaba presente.

"Lo que ellos hicieron o dejaron de hacer es responsabilidad de ellos y de sus abogados. Lo que sí puedo afirmar es que Sergio no presenció ninguna agresión sexual, ni por parte de sus amigos ni hacia las chicas. Lo que él observó fue que todo se desarrollaba con consentimiento entre las personas que estaban ahí. Si alguien tuvo algún tipo de contacto íntimo, para él era evidente que existía consentimiento, al menos hasta el momento en que estuvo presente", señaló.

Asimismo, el abogado indicó que Sergio Peña declarará ante las autoridades lo que observó durante la reunión, reiterando que, desde su perspectiva, las interacciones entre los asistentes fueron voluntarias. "Si él llegó a ver algún encuentro sexual entre las personas en la habitación, está seguro de que fue con consentimiento. Él se retira solo del lugar", sostuvo.

Finalmente, detalló que tras salir del cuarto, Peña regresó al suyo para recoger sus pertenencias y, minutos después, se cruzó con la joven en el ascensor, sin notar ninguna conducta extraña o preocupante. Según relató, la mujer se mostraba con una actitud normal.