Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

Abogado de Sergio Peña, Juan Peña expresó que el deportista sí estuvo en reunión con Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel
    Abogado de SERGIO PEÑA indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel

    Juan Peña, abogado de Sergio Peña, confirmó que su patrocinado sí estuvo presente en la reunión que se realizó en un hotel de Montevideo, donde se habría producido el presunto abuso sexual denunciado por una joven argentina. No obstante, el letrado aseguró que el futbolista se retiró antes que Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dejando el lugar cuando aún no había ocurrido ningún incidente.

    Abogado de Sergio Peña afirma que Zambrano y Trauco permanecieron en la habitación tras su salida

    En declaraciones brindadas a Milagros Leyva, el abogado respaldó públicamente la versión de Sergio Peña, quien negó cualquier participación en los hechos denunciados. Si bien admitió que la reunión existió, que hubo consumo de alcohol y que todos estuvieron en una habitación, recalcó que su defendido se marchó minutos antes, lo que abriría la posibilidad de que lo ocurrido sucediera cuando ya no estaba presente.

    "Lo que ellos hicieron o dejaron de hacer es responsabilidad de ellos y de sus abogados. Lo que sí puedo afirmar es que Sergio no presenció ninguna agresión sexual, ni por parte de sus amigos ni hacia las chicas. Lo que él observó fue que todo se desarrollaba con consentimiento entre las personas que estaban ahí. Si alguien tuvo algún tipo de contacto íntimo, para él era evidente que existía consentimiento, al menos hasta el momento en que estuvo presente", señaló.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Esposa de Hernán Barcos sorprende con impensado mensaje en medio de denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

    Asimismo, el abogado indicó que Sergio Peña declarará ante las autoridades lo que observó durante la reunión, reiterando que, desde su perspectiva, las interacciones entre los asistentes fueron voluntarias. "Si él llegó a ver algún encuentro sexual entre las personas en la habitación, está seguro de que fue con consentimiento. Él se retira solo del lugar", sostuvo.

    Finalmente, detalló que tras salir del cuarto, Peña regresó al suyo para recoger sus pertenencias y, minutos después, se cruzó con la joven en el ascensor, sin notar ninguna conducta extraña o preocupante. Según relató, la mujer se mostraba con una actitud normal.

    "Bajó de un piso a otro para recoger sus cosas, luego la ve descender con una actitud normal, ni eufórica ni triste. Conversan brevemente, ella le dice que iba a ver a una persona y luego se despedía para encontrarse con su amiga. No había ningún indicio de que hubiera sido agredida. Después hace su checkout, se va al aeropuerto, toma un taxi. Cada uno tenía un vuelo distinto: uno a Perú y otro a Argentina", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Abogado de Sergio Peña indica que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se quedaron con mujer en hotel
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

    Esposa de Hernán Barcos sorprende con impensado mensaje en medio de denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Carlos Zambrano tiene insólita decisión en medio de denuncia por presunto abuso a mujer argentina

    Lo más vistos en Farándula

    Qué hará Korina Rivadeneira con los 10 mil soles de Reparación Civil que recibirá de bailarín húngaro sentenciado por acoso

    Samahara Lobatón se 'separa' de su hija mayor y revela su partida fuera del Perú: "Te amo"

    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Madre de Sergio Peña rompe su silencio con fuertes mensajes en medio de denuncia contra el futbolista: "Cuando destruyas la vida de alguien..."

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;