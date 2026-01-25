Wapa.pe
Jaime Bayly confesó que habla con sus muertos cada noche, destacando la memoria de su hermana Doris, quien falleció trágicamente.

    Jaime Bayly recuerda a su hermana Doris
    En su última columna titulada 'Hablar con los muertos: un relado de Jaime Bayly', el escritor peruano Jaime Bayly recordó a esas personas que fueron parte de su vida y que ya no se encuentran en este plano. Entre ellos, el nombre de su hermana Doris Bayly salió a relucir, al ser recordada por él como la que más extraña, por esta razón, el 'Niño Terrible' le hizo una conmovedora promesa.

    VER MÁS: Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Jaime Bayly recuerda fallecimiento de su hermana Doris y le hace promesa

    El periodista Jaime Bayly reconoció en su entrevista que todas las noches suele hablarles a sus muertos y confesó que a quien más extraña es a su hermana Doris, recordando el fatídico fallecimiento de la poeta peruana.

    "A quien más extraño entre todos mis muertos es a mi hermana. Murió pocos meses antes de cumplir sesenta años. La atropellaron mientras montaba en bicicleta una mañana trágica cerca del mar. No se detuvieron a rescatarla. Murió desangrándose lentamente, esperando a que llegaran los socorristas que por desgracia arribaron tarde", contó detalladamente sobre cómo perdió la vida la también periodista.

    Jaime abrió su corazón y contó aquellos monólogos que tiene en las noches, donde su hermana es el tema principal, recordando cómo fue en vida y lo mucho que la admiraba.

    "Todas las noches, apagadas las luces, antes de dormir, pienso en ella y le hablo sin pronunciar las palabras. Le digo a mi hermana: no sabes cuánto te extraño. Le digo: te admiro porque viviste una vida limpia, decente, sabia, alejada de la exposición pública, renuente a dar entrevistas, ensimismada entre la poesía y el mar. Le digo: espero que, dondequiera que estés, puedas meterte al mar y correr olas como hacías todas las mañanas, cuando todavía respirabas entre nosotros", se lee en la columna.

    Lo más demoledor del texto ha sido la promesa que el conductor le hizo a su hermana cuando puedan volver a encontrar. "Finalmente, le prometo: cuando me toque morir, iré a buscarte y te daré el abrazo que no pude darte cuando eras monja de clausura".

    TE INTERESA: Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

    Jaime Bayly y el deseo para su hermana Doris Bayly

    El afamado escritor también dejó expresa una noble petición para su hermana, calificándola como una "mujer que nunca le hizo daño a nadie".

    "Espero que los dioses y las vírgenes y los santos te hayan premiado porque fuiste una mujer buena, humilde, risueña, austera, una mujer que nunca le hizo daño a nadie", precisó.

    El 'Niño Terrible' también reveló eso que tanto le ruega a ella cambiar en él: "Le ruego a mi hermana muerta: ayúdame a ser humilde y austero como fuiste tú, guíame por el camino de la bondad, conduce mis pasos vacilantes, aleja de mí las tentaciones de la soberbia y la vanidad".

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

