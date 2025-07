El comunicador, que ha venido enfrentando serios problemas médicos desde hace más de un año, anunció que no podrá someterse a una operación que habría podido mejorar su condición ocular.

“Me dieron una mala noticia, igual voy a compartirla. Por fin pude tener una cita con un doctor de mucho nivel y lamentablemente me dijo que no califico para la operación. Con ganas y ponerle cara a esto, pero mi ojo ya no se volverá a abrir”, comentó con serenidad.