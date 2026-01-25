José María ‘Chema’ Salcedo le dice ADIÓS a programa en PBO en medio de dura BATALLA contra el cáncer: “No puedo caminar”

‘Chema’ Salcedo anunció en vivo su salida de PBO Radio y explicó que su estado de salud lo volvió “económicamente inviable” para la empresa. Reveló detalles de su conversación con Phillip Butters y dejó un emotivo mensaje de despedida.

La salida de José María ‘Chema’ Salcedo de PBO Radio tomó por sorpresa a la audiencia. El periodista anunció en plena transmisión en vivo, el sábado 24 de enero, que dejaba definitivamente el espacio radial tras una conversación con Phillip Butters, propietario del medio. La noticia no solo marcó el cierre de una etapa profesional, sino que también estuvo atravesada por su estado de salud y un mensaje cargado de honestidad.

Con más de 50 años en el periodismo, Salcedo enfrenta desde 2017 una dura batalla contra el cáncer, situación que influyó directamente en la decisión empresarial de prescindir de sus servicios, pese a su deseo de seguir activo.

‘Chema’ Salcedo confirma su salida de PBO Radio en vivo

Durante su despedida, el comunicador relató que la conversación con Phillip Butters se dio en buenos términos y sin conflictos. Lejos de mostrarse resentido, destacó el gesto que tuvo el empresario al devolverlo a los medios en un momento en el que él ya se sentía fuera del sistema.

“Yo estaba en mis cuarteles de invierno, estaba hongeado, y este hombre tuvo la audacia de ponerme de nuevo en el mercado. Le dije: ‘¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Soy una persona mayor’. Me dijo: ‘Sí, estoy seguro’. Y hasta aquí hemos llegado, pero ha llegado la hora de decir adiós”, expresó con visible emoción.

Salcedo recordó que ingresó a PBO Radio en 2021, cuando muchos pensaban que su carrera mediática ya había llegado a su fin.

“Económicamente inviable”: la frase que marcó su salida

El propio periodista reveló que la empresa tomó la decisión basándose en criterios financieros vinculados a su estado de salud. Según contó, fue el mismo Butters quien se lo explicó con franqueza.

“Tal como me ha dicho el propio Phillip, la incertidumbre de mi salud me hace económicamente inviable para la empresa”, señaló.

A pesar de comprender los motivos, Salcedo dejó en claro que aún se siente con energía para seguir trabajando, aunque reconoció las limitaciones físicas que arrastra.

“Creo que puedo trabajar, pero entiendo a Phillip. No puedo ocultar mi diagnóstico de cáncer a pesar de que por el momento, creo estar perfectamente habilitado para trabajar en medios audiovisuales. Lamentablemente, he dejado de caminar todos los días, he estado echado, tragando rico en el Rebagliati; entonces, mis músculos están un poco achicopalados”, confesó.

“Jamás tomaré una acción legal”: Chema acepta la decisión

Lejos de iniciar una polémica, el veterano comunicador optó por cerrar el ciclo con gratitud y respeto. Aseguró que su salida no será motivo de disputas legales y que comprende el punto de vista empresarial.

“Lo de Phillip es una decisión que yo debo respetar aunque me quede sin chamba. Yo no puedo ni debo afectar el futuro de la empresa si considera que ya no justifico la inversión que hace en mí. Está en su derecho. Jamás tomaré una acción legal”, afirmó.

Antes de finalizar su intervención, Salcedo dejó un mensaje que resumió su postura frente a esta despedida:

“Nunca estaré lo suficientemente agradecido con Phillip. Creo que no los he decepcionado o eso espero”.