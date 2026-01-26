Wapa.pe
Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: "Maternar es muy difícil"

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: “Maternar es muy difícil”

Samahara Lobatón vuelve a TikTok con nueva cuenta y comparte un emotivo mensaje sobre la maternidad y su vínculo con sus hijos.

    Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: “Maternar es muy difícil”
    Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad. | Composición Wapa | Instagram
    Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: “Maternar es muy difícil”

    La influencer Samahara Lobatón reapareció en TikTok con una nueva cuenta, marcando un giro en su presencia pública. A sus 24 años, eligió compartir un contenido íntimo, centrado en su rol como madre, dejando de lado la polémica habitual.

    Esta reaparición sucede tras vender su antiguo usuario en TikTok e Instagram, simbolizando el cierre de etapas anteriores. En su video inaugural, Lobatón aparece junto a sus tres hijos, destacando la maternidad como el eje de su vida actual.

    wapa.pe

    Samahara Lobatón reaparece y lanza mensaje maternal

    Samahara Lobatón regresó a TikTok en un momento delicado y, pese a la atención mediática, compartió un video íntimo con sus hijos, resaltando su experiencia y rol como madre. El contenido que acompaña el video refleja la nueva dirección que ha decidido tomar en esta etapa.

    Maternar es muy difícil, pero desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación”, escribió, convirtiéndose en el centro de la publicación y generando eco entre los comentarios de los usuarios. Además, añadió: “Amo ser mamá, amo a mis hijos, amo estresarme con ellos; son todo lo que está bien en mi vida”, resaltando tanto la felicidad como los retos de la crianza.

    La pieza se complementa con un audio de fondo que intensifica el tono emotivo del video: “Esta parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad”. Su aparición en esta nueva cuenta fue marcada como su único perfil oficial en TikTok, buscando clarificar y ordenar su presencia digital tras los recientes cambios en sus redes sociales.

    wapa.pe

    Usuarios respaldan a Samahara Lobatón

    Los usuarios que vieron el video resaltaron este aspecto en sus comentarios. En pocas horas, se multiplicaron los mensajes de apoyo y reconocimiento, destacando la imagen de resiliencia que Lobatón proyectó en su regreso digital. “Eres una guerrera; sigue adelante, tienes unos hermosos hijos”, escribió un seguidor. Otro añadió: “Que nunca les faltes, eres una gran madre”. También se leyeron comentarios que enfatizaron la protección de sus hijos, como: “Cuida con tu vida a tus hijos y que sean felices solo a tu lado”.

    La interacción en su nuevo perfil reflejó un respaldo notable de sus seguidores, quienes valoraron el tono íntimo del video y la decisión de poner la maternidad en primer plano durante esta etapa compleja.

    Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y lanza desgarrador mensaje: “Maternar es muy difícil”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

