Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Nicola Porcella y Aldo De Nigris se empujan y desatan tensión en su primer careo en Ring Royale Fight

Durante la presentación, la tensión entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris obligó a la seguridad a intervenir para evitar que el careo pase a mayores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nicola Porcella y Aldo De Nigris se empujan y desatan tensión en su primer careo en Ring Royale Fight
    Nicola Porcella y Aldo De Nigris tuvieron un tenso enfrentamiento en su primer careo en Ring Royale Fight. | Composición Wapa | Instagram
    Nicola Porcella y Aldo De Nigris se empujan y desatan tensión en su primer careo en Ring Royale Fight

    La expectativa por la próxima función de Ring Royale Fight se encendió desde el primer careo entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris. Lo que debía ser una presentación protocolar terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión, cuando ambos protagonizaron un fuerte cruce frente al público. La seguridad del evento intervino de inmediato para separarlos y evitar que los empujones pasaran a mayores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Youna sorprende a Samahara con romántico gesto en San Valentín: "Todo va a salir bien"

    Nicola Porcella vive tenso momento con Aldo De Nigris en careo de Ring Royale Fight

    El primer roce lo inició Aldo De Nigris, quien lanzó un empujón a Porcella luego de un intercambio verbal cargado de desafío. De inmediato, el equipo de seguridad intervino para contener tanto al exfutbolista como al exchico reality, que respondió levantando el puño y esbozando una sonrisa desafiante que incrementó la tensión.

    El público fue testigo de cómo la rivalidad escaló rápidamente, dando inicio a una campaña cargada de expectativa alrededor del combate. A lo largo del careo, De Nigris se mostró alterado, mientras Porcella mantuvo una actitud provocadora que encendió aún más a los asistentes. La seguridad logró controlar el incidente, dejando en evidencia que este enfrentamiento va más allá del deporte y se instala también en el espectáculo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Angie Arizaga revive su tormentosa historia con Nicola Porcella y su semblante cambia radicalmente: ‘Todo lo que pasó…’

    ¿Cuánto es la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris?

    La velada de Ring Royale está pactada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, que alista sus instalaciones para congregar a miles de fanáticos. Poncho de Nigris, responsable de la organización, promueve este combate como una propuesta mexicana frente a espectáculos internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año, ubicándolo entre los eventos digitales más comentados del año.

    El show comenzará a las 18:00 horas en México y promete polémica y espectáculo. El duelo estelar entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris acapara miradas por su historia en La Casa de los Famosos México y el revuelo generado en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicola Porcella y Aldo De Nigris se empujan y desatan tensión en su primer careo en Ring Royale Fight
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Laura Spoya impacta al revelar su estado tras cirugía de emergencia: “Sin posibilidad de caminar”

    Youna sorprende a Samahara con romántico gesto en San Valentín: "Todo va a salir bien"

    Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luz

    Lo más vistos en Farándula

    Mávila Huertas sorprende al revelar que no vive con Roberto Reátegui pese a su reconciliación

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Karla Tarazona 'estalla' contra Cueva: "No me genera respeto, no es bueno con sus hijos y es maltratador"

    Angie Arizaga revive su tormentosa historia con Nicola Porcella y su semblante cambia radicalmente: ‘Todo lo que pasó…’

    Karla Tarazona explota contra Metiche por insinuar que Domínguez podría volver con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;