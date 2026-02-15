Nicola Porcella y Aldo De Nigris se empujan y desatan tensión en su primer careo en Ring Royale Fight

Durante la presentación, la tensión entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris obligó a la seguridad a intervenir para evitar que el careo pase a mayores.

Nicola Porcella y Aldo De Nigris tuvieron un tenso enfrentamiento en su primer careo en Ring Royale Fight. | Composición Wapa | Instagram

La expectativa por la próxima función de Ring Royale Fight se encendió desde el primer careo entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris. Lo que debía ser una presentación protocolar terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión, cuando ambos protagonizaron un fuerte cruce frente al público. La seguridad del evento intervino de inmediato para separarlos y evitar que los empujones pasaran a mayores.

Nicola Porcella vive tenso momento con Aldo De Nigris en careo de Ring Royale Fight

El primer roce lo inició Aldo De Nigris, quien lanzó un empujón a Porcella luego de un intercambio verbal cargado de desafío. De inmediato, el equipo de seguridad intervino para contener tanto al exfutbolista como al exchico reality, que respondió levantando el puño y esbozando una sonrisa desafiante que incrementó la tensión.

El público fue testigo de cómo la rivalidad escaló rápidamente, dando inicio a una campaña cargada de expectativa alrededor del combate. A lo largo del careo, De Nigris se mostró alterado, mientras Porcella mantuvo una actitud provocadora que encendió aún más a los asistentes. La seguridad logró controlar el incidente, dejando en evidencia que este enfrentamiento va más allá del deporte y se instala también en el espectáculo.

¿Cuánto es la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris?

La velada de Ring Royale está pactada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, que alista sus instalaciones para congregar a miles de fanáticos. Poncho de Nigris, responsable de la organización, promueve este combate como una propuesta mexicana frente a espectáculos internacionales como Supernova Strikers y La Velada del Año, ubicándolo entre los eventos digitales más comentados del año.