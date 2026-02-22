Alerta climática: NASA advierte que El Niño Costero podría intensificarse como en 2017

Especialistas alertan que el Niño Costero ya está activo en Perú tras reportes de la NASA y advierten lluvias intensas, huaicos y emergencias en varias regiones.

El incremento de la temperatura del mar ya se viene registrando.

Las condiciones climáticas frente al litoral peruano han entrado en una etapa crítica. De acuerdo con información satelital reciente, el fenómeno de El Niño Costero ya se encuentra en desarrollo, lo que podría provocar lluvias intensas, activación de quebradas y emergencias en diversas regiones del país.

Así lo señaló el ingeniero y especialista en gestión de riesgos Eduardo Parodi González Prada, quien explicó que el incremento inusual de la temperatura del mar se viene registrando desde hace semanas tanto en el norte como en el sur del litoral, un comportamiento poco común por su simultaneidad geográfica.

“Estoy en contacto permanente con la NASA, y el día de hoy me llegó el último reporte que confirma que ya estamos afrontando un Niño costero”, aseguró. Como ejemplo, mencionó el caso de la costa de Arequipa, donde el aumento térmico del océano estaría relacionado con las precipitaciones que han generado situaciones de emergencia en la población.

Aumento de temperatura del mar y posibles impactos en el país

El especialista detalló que en algunos sectores el calentamiento supera los cinco grados por encima del promedio anual, una variación suficiente para favorecer tormentas, lluvias intensas y deslizamientos incluso en zonas que normalmente no presentan estos eventos.

Recordó que el océano peruano suele mantenerse frío gracias a la corriente de Humboldt, pero cuando ese equilibrio se altera, se produce el ingreso de aguas cálidas que transforman las condiciones climáticas de la costa. Esta situación, explicó, convierte al Perú en uno de los territorios más vulnerables ante este fenómeno.

El pronóstico de febrero-abril 2026, indica precipitaciones entre normal a sobre lo normal en la costa norte en promedio. Fuente: Andina

Parodi también advirtió que el escenario podría empeorar en el corto plazo. “Debemos asumir que este fenómeno puede agravarse y empeorar durante las próximas dos o tres semanas, con consecuencias de similar gravedad a las que ya afrontamos en el 2023 y en el 2017”, alertó. Incluso indicó que, si se intensifica, podría extenderse por un periodo prolongado, como ocurrió en eventos históricos de gran impacto.

En ese contexto, resaltó la importancia del monitoreo internacional realizado por organismos como la NASA, la NOAA y el ENFEN, cuya información resulta clave para anticipar riesgos y planificar medidas de prevención.

Las advertencias coinciden con el pronunciamiento del meteorólogo Abraham Levy, quien recomendó a las autoridades nacionales, regionales y locales activar planes preventivos y evitar improvisaciones que puedan aumentar los daños humanos y económicos.

Carreteras afectadas y recomendaciones para viajar

Las consecuencias del clima ya se reflejan en la infraestructura vial. El vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), Ronald Power, informó que actualmente existen 16 alertas de tránsito restringido en la red nacional, principalmente en regiones del norte y sur, debido a huaicos y activación de quebradas.

Ante este panorama, recomendó a los ciudadanos revisar el mapa interactivo de alertas disponible en la web de SUTRAN o comunicarse al número 999 382 606 antes de emprender viajes, con el fin de evitar riesgos por cierres o interrupciones de carreteras.