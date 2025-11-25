ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes acceden

Si eres pensionista bajo la Oficina de Normalización Previsional , te corresponde una gratificación en diciembre; en cambio, si dependes del Estado , recibes un aguinaldo.

Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP

Atención, adultos mayores del Perú. Los pensionistas de jubilación, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990 podrán acercarse a los cajeros o ventanillas de sus entidades financieras desde el viernes 5 de diciembre para cobrar tanto su pensión como su gratificación.

En diciembre, los afiliados a la ONP pertenecientes al régimen 19990 recibirán un doble pago, ya que la gratificación equivale al mismo monto de su pensión mensual.

No obstante, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) precisó que solo los asegurados del régimen general —es decir, aquellos con 20 años o más de aportes— podrán acceder a esta pensión adicional que se entrega en julio y diciembre.

Gratificación para pensionistas

Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, explicó que el depósito se realizará directamente en la misma cuenta bancaria donde usualmente reciben su pensión, siguiendo el calendario oficial:

Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre

Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre

Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre

Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre

En el caso de quienes reciben pago a domicilio, deberán estar atentos entre el domingo 16 y el sábado 29 de diciembre.

Asimismo, el sábado 15 de diciembre se realizará el depósito para pensionistas del régimen 20530, pensiones bajo encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y quienes pertenecen al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para ellos, la entrega a domicilio será del sábado 22 al sábado 29 de diciembre.

La ONP recuerda que los pensionistas pueden retirar su dinero en cualquier momento después del depósito en cajeros automáticos o agentes autorizados del Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif, evitando así aglomeraciones.

Cuidado con las estafas

La entidad también recordó que la gratificación se entrega dos veces al año (julio y diciembre) o puede distribuirse proporcionalmente cada mes. Además, según el artículo 115E del Decreto Supremo N.º 282-2021-EF, quienes reciben pensiones proporcionales no acceden a pagos adicionales.

Con el doble abono de diciembre, también aumentan los intentos de fraude dirigidos a los jubilados. La ONP exhorta a estar alerta ante estas modalidades:

El bono: Delincuentes aseguran que el pensionista tiene un pago pendiente y solicitan un depósito. La ONP no cobra por sus servicios.

Delincuentes aseguran que el pensionista tiene un pago pendiente y solicitan un depósito. La ONP no cobra por sus servicios. El enlace: Se envían mensajes pidiendo datos personales o claves mediante links fraudulentos. No se debe compartir información ni abrir enlaces sospechosos.

Se envían mensajes pidiendo datos personales o claves mediante links fraudulentos. No se debe compartir información ni abrir enlaces sospechosos. El cambiazo: Manipulan cajeros automáticos para luego ofrecer “ayuda” y cambiar tarjetas o billetes. Se recomienda marcar la tarjeta para identificarla.