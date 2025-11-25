ES OFICIAL | Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago extra para diciembre: Conoce la fecha exacta

ES OFICIAL | Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago extra para diciembre: Conoce la fecha exactaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El aguinaldo de diciembre está por llegar, y los empleados del sector público se alistan para recibir este apoyo económico que complementa su salario mensual. Como cada año, el monto es de S/300 por trabajador estatal, suma que será abonada según el cronograma establecido.
Gracias a este ingreso extra, miles de servidores públicos dispondrán de un monto adicional previo a las fiestas de fin de año. A continuación, conoce desde cuándo se habilitará el pago del aguinaldo por Navidad 2025.
Aguinaldo por Navidad 2025: ¿desde qué fechas cobran los trabajadores del sector público?
El aguinaldo navideño de 2025 se depositará conforme al calendario oficial de pagos correspondiente a diciembre de dicho año. Por ello, muchos recibirán su salario mensual junto al aguinaldo en sus cuentas bancarias desde las siguientes fechas:
Martes 16 de diciembre
Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
Miércoles 17 de diciembre
Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
Jueves 18 de diciembre
Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
Viernes 19 de diciembre
Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Aguinaldo y gratificación: ¿quiénes lo reciben?
El aguinaldo es un beneficio exclusivo para quienes laboran en el sector público y se entrega dos veces al año como un ingreso adicional. En contraste, la gratificación corresponde a los trabajadores del ámbito privado, quienes reciben un monto equivalente a su sueldo base más otros componentes establecidos por ley. Este depósito debe realizarse, de forma obligatoria, hasta el 15 de diciembre, fecha límite para que las empresas cumplan con este pago de fin de año.