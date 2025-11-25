ES OFICIAL | Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago extra para diciembre: Conoce la fecha exacta

El bono de diciembre para los empleados del sector público será de S/300, un monto extra que llegará previo a las festividades de fin de año . Las fechas oficiales para su desembolso ya han sido definidas.

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago extra | El

El aguinaldo de diciembre está por llegar, y los empleados del sector público se alistan para recibir este apoyo económico que complementa su salario mensual. Como cada año, el monto es de S/300 por trabajador estatal, suma que será abonada según el cronograma establecido.

Gracias a este ingreso extra, miles de servidores públicos dispondrán de un monto adicional previo a las fiestas de fin de año. A continuación, conoce desde cuándo se habilitará el pago del aguinaldo por Navidad 2025.

Aguinaldo por Navidad 2025: ¿desde qué fechas cobran los trabajadores del sector público?

El aguinaldo navideño de 2025 se depositará conforme al calendario oficial de pagos correspondiente a diciembre de dicho año. Por ello, muchos recibirán su salario mensual junto al aguinaldo en sus cuentas bancarias desde las siguientes fechas:

Martes 16 de diciembre

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Miércoles 17 de diciembre

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Jueves 18 de diciembre

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Viernes 19 de diciembre

Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Aguinaldo y gratificación: ¿quiénes lo reciben?