¡A llenar los baldes! Sedapal anuncia CORTE DE AGUA este viernes 3 de julio en estos distritos de Lima hasta por 12 horas: revisa si te afectará

Sedapal informa a los vecinos de Lima Metropolitana sobre una suspensión programada del servicio de agua potable el viernes 3 de julio debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Sedapal confirma CORTE DE AGUA este 3 de julio: estos distritos estarán hasta 12 horas sin servicio | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina

Sedapal confirma CORTE DE AGUA este 3 de julio: estos distritos estarán hasta 12 horas sin servicio | Composición: Wapa / Captura de pantalla Andina

Los vecinos de distintos sectores de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante una nueva suspensión programada del servicio de agua. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este viernes 3 de julio ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, motivo por el cual el abastecimiento será interrumpido temporalmente en diversas zonas de la capital.

La medida alcanzará tanto a viviendas como a negocios ubicados en los sectores incluidos dentro de la programación establecida por la empresa. Según precisó la entidad, estas labores forman parte de las acciones destinadas a preservar el correcto funcionamiento del sistema y evitar futuras incidencias en la infraestructura de distribución. ¿Cuáles son los distritos que se verán afectados?

Distritos afectados con el corte de agua

Distrito : Ate

Ate Zonas afectadas : A.H. Huaycán zonas V, I y J; UCV 153A, zonas J y K; UCV 163B R-D7; A.H. Huaycán zonas V y X; UCV 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero; UCV 163C; UCV 164B R-D8.9; UCV Talleres 30 de Abril; UCV 237C; UCV 238 R-P3; UCV 239 Talleres 30 de Abril; A.H. Huaycán zona O; A.H. Huaycán zona P; A.H. Huaycán zona Q.

: A.H. Huaycán zonas V, I y J; UCV 153A, zonas J y K; UCV 163B R-D7; A.H. Huaycán zonas V y X; UCV 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero; UCV 163C; UCV 164B R-D8.9; UCV Talleres 30 de Abril; UCV 237C; UCV 238 R-P3; UCV 239 Talleres 30 de Abril; A.H. Huaycán zona O; A.H. Huaycán zona P; A.H. Huaycán zona Q. Sector : 152, 150

: 152, 150 Inicio de la suspensión del servicio : viernes 3 de julio (8.00 a. m.)

: viernes 3 de julio (8.00 a. m.) Restablecimiento del servicio : viernes 3 de julio (8.00 p. m.)

: viernes 3 de julio (8.00 p. m.) Motivo del corte: limpieza de reservorio

Sedapal anuncia corte de agua

Distrito : Villa María del Triunfo

Villa María del Triunfo Zonas afectadas : P.I. Villa Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Conchitas, A.H. Ciudad de Gosen, A.H. Juan Pablo II Tablada de Lurín, A.H. Villa Indoamérica, A.H. Por la Unión, A.H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín, A.H. Grace Kelly de Mónaco, A.H. Daniel Alcides Carrión, P.J. Tablada de Lurín.

: P.I. Villa Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Conchitas, A.H. Ciudad de Gosen, A.H. Juan Pablo II Tablada de Lurín, A.H. Villa Indoamérica, A.H. Por la Unión, A.H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín, A.H. Grace Kelly de Mónaco, A.H. Daniel Alcides Carrión, P.J. Tablada de Lurín. Cuadrante : Av. Pachacútec, Av. Atahualpa, Psje. Venezuela, jirón 9 de Julio, calle Pío XII, calle Polonia

: Av. Pachacútec, Av. Atahualpa, Psje. Venezuela, jirón 9 de Julio, calle Pío XII, calle Polonia Sector : 313

: 313 Inicio de la suspensión del servicio : viernes 3 de julio (8.00 a. m.)

: viernes 3 de julio (8.00 a. m.) Restablecimiento del servicio : viernes 3 de julio (5.00 p. m.)

: viernes 3 de julio (5.00 p. m.) Motivo del corte: trabajos de limpieza y desinfección del reservorio

Sedapal anuncia corte de agua

Distrito : Carabayllo

Carabayllo Zonas afectadas : A.H. El Progreso 1er sector, A.H. El Progreso zona I comité 73, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Porras Barnechea, A.H. Villa Esperanza y Ampliación, A.H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12, P.J. El Progreso 1er, 2do, 3er y 4to sector, P.J. El Progreso zona I Ampliación, P.J. Villa Esperanza.

: A.H. El Progreso 1er sector, A.H. El Progreso zona I comité 73, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Porras Barnechea, A.H. Villa Esperanza y Ampliación, A.H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12, P.J. El Progreso 1er, 2do, 3er y 4to sector, P.J. El Progreso zona I Ampliación, P.J. Villa Esperanza. Sector : 357

: 357 Inicio de la suspensión del servicio : viernes 3 de julio (12.00 p. m.)

: viernes 3 de julio (12.00 p. m.) Restablecimiento del servicio : viernes 3 de julio (8.00 p. m.)

: viernes 3 de julio (8.00 p. m.) Motivo del corte: limpieza de reservorio

Sedapal anuncia corte de agua

¿Por qué Sedapal realizará el corte de agua este 3 de julio?

Sedapal explicó que la suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo que buscan garantizar la operatividad de la red de agua potable. Estas intervenciones forman parte de las labores periódicas que la empresa ejecuta para reducir posibles fallas y asegurar el funcionamiento adecuado del suministro una vez culminadas las obras.

Asimismo, la entidad remarcó que el sistema de abastecimiento depende de diversos componentes que deben mantenerse en óptimas condiciones para evitar interrupciones imprevistas. Por ello, estas acciones son consideradas fundamentales para preservar la calidad y continuidad del servicio que reciben miles de usuarios en Lima Metropolitana.

Sedapal aclara cómo se desarrollará la suspensión del servicio

La empresa estatal informó que la restricción no se aplicará de manera simultánea en todos los sectores involucrados. Por el contrario, el corte se realizará de forma escalonada, con un cronograma específico para cada zona intervenida.

Debido a ello, los horarios de interrupción y la duración de la suspensión variarán según el distrito y el sector programado. Sedapal indicó que los usuarios comprendidos dentro de estas labores fueron notificados previamente mediante comunicaciones en las que se detallan las fechas, horarios y áreas afectadas.