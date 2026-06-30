El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este 1 y 2 de julio se realizarán cortes programados de agua en distintas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.

La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.