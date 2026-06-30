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ES OFICIAL | Corte de agua programado este 1 y 2 de julio: estos son los distritos, zonas y horarios afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este miércoles 1 y jueves 2 de julio. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

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    ES OFICIAL | Corte de agua programado este 1 y 2 de julio: estos son los distritos, zonas y horarios afectados
    Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de julio en varios distritos: conoce las zonas y horarios afectados. | Composición Wapa
    ES OFICIAL | Corte de agua programado este 1 y 2 de julio: estos son los distritos, zonas y horarios afectados

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este 1 y 2 de julio se realizarán cortes programados de agua en distintas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.

    La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

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    Corte de agua este 1 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas

    Cieneguilla

    • Horario: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
    • Áreas afectadas: C.P. Tambo Viejo zonas G y E.
    • Horario: 1:00 p.m. - 11:50 p.m.
    • Áreas afectadas: APV Virgen del Carmen de Cieneguilla, Asoc. Viv. La Esperanza de Cieneguilla, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus de Cieneguilla, P.J. Tambo Viejo zona F.

    Carabayllo

    • Horario: 12:00 m - 8:00 p.m.
    • Áreas afectadas: A.H. Los Ángeles, Ampliación San Gabriel, A.H. Pedro Labarthe, A.H. Nuevo Progreso, A.H. 3 de Octubre, A.H. San Gabriel, A.H. San Gabriel sector 25 de Diciembre, A.H. Santa Rosa de Lima, Agrup. de Pobladores Ciro Alegría, Asoc. Familias de Alto Perú, Urb. Nuevo Milenio.
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    Corte de agua este 2 de julio según Sedapal: conoce las zonas afectadas

    Villa El Salvador

    • Motivo: Trabajos de limpieza y desinfección del Reservorio
    • Áreas afectadas: Urb. Santa Rosa Las Conchitas.
    • Sector 319: Parque Industrial P, Agrup. Pachacamac Parcela, Urb. Pachacamac Resid. P, Asoc. de Talleristas H., Asoc. Malvinas, Coop. de Viv. Yawar Fiesta, P. Ind. del Cono Sur, Urb. Pachacamac, Agrup. Pachacamac, Cercado, Urb. Pachacamac 4ta etapa, Agrup. Pachacamac Parcela 3.
    • Sector 320: Cercado, Cercado Sector 03 grupo 3
    • Sector 324: Agrup. Pachacamac Parcela 3, Agrup. Pachacamac 3ra etapa, Cercado, Urb. Pachacamac Barrio 1, Urb. Pachacamac.
    • Cuadrante: Av. Pachacútec, Calle 55, Calle 52, Av. J. C. Mariátegui, Calle 46, Av. Separadora Industrial, Av. 200 Millas, Av. Revolución, Av. Los Álamos, Av. César Vallejo, Av. Los Algarrobos, Av. Viña del Mar, Av. Revolución, Av. El Sol, Av. Central, Av. Los Ángeles.
    • Sectores: 319, 320 y 324
    • Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

    San Miguel

    • Motivo: Trabajos de empalmes en la tubería de agua potable en red secundaria
    • Áreas afectadas: Asoc. de Vivienda San Juan Macías, Asoc. de Vivienda Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 1era, 2da etapa y 3era etapa, Urb. Señor de los Milagros, Asoc. Las Gardenias, Urb. Chepén, Urb. Ciudad de papel, Urb. Miramar.
    • Cuadrante: Av. la Marina, Feria Internacional del Pacífico, Av. Jorge Chávez, Av. Costanera, Ca. Viru, Ca. Veintinueve, Ca. Cesar Vallejo, Ca. José Gálvez, Av. De los Insurgentes y todas las calles interiores a este cuadrante.
    • Sectores: 45
    • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

    Corte de agua en San Miguel este 2 de julio

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    Corte de agua en Carabayllo este 2 de julio

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    Corte de agua en San Isidro este 2 de julio

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    Corte de agua en Magdalena este 2 de julio

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    Corte de agua en Ate este 2 de julio

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    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Corte de agua programado este 1 y 2 de julio: estos son los distritos, zonas y horarios afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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