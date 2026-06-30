¿Se CANCELAN las vacaciones de julio 2026? Minedu cambia fechas del calendario escolar 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Miles de estudiantes, padres de familia y docentes se preguntan cuándo iniciarán las esperadas vacaciones escolares de julio 2026. En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el nuevo calendario oficial del Año Escolar 2026, donde se detallan los periodos lectivos, semanas de gestión y el receso de mitad de año para las instituciones educativas del país. A continuación, conoce todos los detalles sobre estas fechas clave.
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¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares de julio 2026?
Según el calendario aprobado por el Minedu, el segundo bloque de clases finalizará el viernes 24 de julio de 2026. Luego, del 27 de julio al 7 de agosto, se llevará a cabo el segundo periodo de semanas de gestión, tiempo en el que los estudiantes no asisten a clases mientras los docentes realizan actividades de planificación, evaluación y organización institucional.
El retorno a las aulas está programado para el lunes 10 de agosto de 2026, cuando iniciará el tercer bloque lectivo. Este cronograma aplica para colegios públicos, mientras que las instituciones privadas pueden ajustar sus fechas, siempre que cumplan con las horas pedagógicas mínimas establecidas por el Minedu.
|Bloques
|Duración
|Fechas
|Primer bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 2 al 13 de marzo
|Primer bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 16 de marzo al 15 de mayo
|Segundo bloque de semanas de gestión
|01 semana
|Del 18 al 22 de mayo
|Segundo bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 25 de mayo al 24 de julio
|Tercer bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 27 de julio al 07 de agosto
|Tercer bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 10 de agosto al 09 de octubre
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|01 semana
|Del 12 al 16 de octubre
|Cuarto blique de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 19 de octubre al 18 de diciembre
|Quinto bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 21 al 31 de diciembre
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¿Cuál fue el calendario escolar 2025?
|Bloques
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12