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¿Se CANCELAN las vacaciones de julio 2026? Minedu cambia fechas del calendario escolar 2026

El Ministerio de Educación confirma cambios en el calendario escolar 2026 que afectan periodos pedagógicos y vacaciones. Conoce cuándo inician en julio.

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    Minedu cambia calendario escolar 2026: ¿qué pasó con las vacaciones de julio? Esto se sabe. | Composición Wapa.pe
    ¿Se CANCELAN las vacaciones de julio 2026? Minedu cambia fechas del calendario escolar 2026

    Miles de estudiantes, padres de familia y docentes se preguntan cuándo iniciarán las esperadas vacaciones escolares de julio 2026. En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el nuevo calendario oficial del Año Escolar 2026, donde se detallan los periodos lectivos, semanas de gestión y el receso de mitad de año para las instituciones educativas del país. A continuación, conoce todos los detalles sobre estas fechas clave.

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    ¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares de julio 2026?

    Según el calendario aprobado por el Minedu, el segundo bloque de clases finalizará el viernes 24 de julio de 2026. Luego, del 27 de julio al 7 de agosto, se llevará a cabo el segundo periodo de semanas de gestión, tiempo en el que los estudiantes no asisten a clases mientras los docentes realizan actividades de planificación, evaluación y organización institucional.

    El retorno a las aulas está programado para el lunes 10 de agosto de 2026, cuando iniciará el tercer bloque lectivo. Este cronograma aplica para colegios públicos, mientras que las instituciones privadas pueden ajustar sus fechas, siempre que cumplan con las horas pedagógicas mínimas establecidas por el Minedu.

    BloquesDuraciónFechas
    Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
    Primer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
    Segundo bloque de semanas de gestión01 semanaDel 18 al 22 de mayo
    Segundo bloque de semanas lectivas09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
    Tercer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 27 de julio al 07 de agosto
    Tercer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 10 de agosto al 09 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de gestión01 semanaDel 12 al 16 de octubre
    Cuarto blique de semanas lectivas09 semanasDel 19 de octubre al 18 de diciembre
    Quinto bloque de semanas de gestión02 semanasDel 21 al 31 de diciembre
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    PUEDES VER: ¡ES OFICIAL! Feriados de julio 2026 en Perú: estas son las fechas y quiénes tendrán hasta cinco días de descanso

    ¿Cuál fue el calendario escolar 2025?

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Se CANCELAN las vacaciones de julio 2026? Minedu cambia fechas del calendario escolar 2026
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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