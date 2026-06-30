El Ministerio de Educación confirma cambios en el calendario escolar 2026 que afectan periodos pedagógicos y vacaciones. Conoce cuándo inician en julio.

Minedu cambia calendario escolar 2026: ¿qué pasó con las vacaciones de julio? Esto se sabe. | Composición Wapa.pe

Minedu cambia calendario escolar 2026: ¿qué pasó con las vacaciones de julio? Esto se sabe. | Composición Wapa.pe

Miles de estudiantes, padres de familia y docentes se preguntan cuándo iniciarán las esperadas vacaciones escolares de julio 2026. En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el nuevo calendario oficial del Año Escolar 2026, donde se detallan los periodos lectivos, semanas de gestión y el receso de mitad de año para las instituciones educativas del país. A continuación, conoce todos los detalles sobre estas fechas clave.

¿Cuándo empiezan las vacaciones escolares de julio 2026?

Según el calendario aprobado por el Minedu, el segundo bloque de clases finalizará el viernes 24 de julio de 2026. Luego, del 27 de julio al 7 de agosto, se llevará a cabo el segundo periodo de semanas de gestión, tiempo en el que los estudiantes no asisten a clases mientras los docentes realizan actividades de planificación, evaluación y organización institucional.

El retorno a las aulas está programado para el lunes 10 de agosto de 2026, cuando iniciará el tercer bloque lectivo. Este cronograma aplica para colegios públicos, mientras que las instituciones privadas pueden ajustar sus fechas, siempre que cumplan con las horas pedagógicas mínimas establecidas por el Minedu.

Bloques Duración Fechas Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión 01 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 27 de julio al 07 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 09 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión 01 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto blique de semanas lectivas 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

¿Cuál fue el calendario escolar 2025?