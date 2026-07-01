Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

ES OFICIAL | Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA además del sueldo y ellos serán los BENEFICIADOS

Las compañías en Perú están obligadas a transferir la gratificación por Fiestas Patrias a sus empleados antes del 15 de julio de 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA además del sueldo y ellos serán los BENEFICIADOS
    Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA
    ES OFICIAL | Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA además del sueldo y ellos serán los BENEFICIADOS

    ¡Excelentes noticias! El 15 de julio de 2026 es la fecha máxima para que las empresas privadas en Perú realicen el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio obligatorio abarca a trabajadores con contrato indefinido, a plazo fijo y de medio tiempo, conforme a la ley laboral peruana.

    wapa.pe

    PUEDES VER: La ÚLTIMA PREDICCIÓN que advierte un TERREMOTO en Perú reveló CUÁNDO OCURRIRÍA y QUÉ ZONA sería AFECTADA: "Esperemos que no pase..."

    ¿Quiénes recibirán gratificación y el bono adicional del 9%?

    Según Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, este beneficio corresponde a los empleados que hayan trabajado entre enero y junio de 2026, lo que se traduce en una gratificación de un sueldo completo para quienes laboraron todo ese tiempo.

    Quienes tienen menos de seis meses de servicio recibirán un monto proporcional. Es importante destacar que el cálculo se basa en la remuneración regular del empleado hasta el 30 de junio. Un aumento salarial a partir de julio se reflejará en la gratificación de diciembre de 2026.

    ¿Cómo se determina la gratificación de julio de 2026?

    La gratificación de julio de 2026 se calcula conforme a la normativa vigente. Corresponde a un sueldo mensual completo si se trabajaron los seis meses; de lo contrario, se calcula proporcionalmente. Estos son los pasos para calcularla:

    • Remuneración computable: Se considera el salario regular al 30 de junio de 2026. Si incluye pagos variables, como comisiones, se promedian para el cálculo.
    • Tiempo de servicios: Para quienes no cumplieron los seis meses, se calcula proporcionalmente. Se divide el sueldo mensual entre seis y se multiplica por los meses trabajados entre enero y junio de 2026.
    • Bonificación adicional por ley: La Ley N.º 30334 otorga una bonificación del 9% del salario, o 6,75% si el trabajador está afiliado a una EPS, dada la exoneración del aporte a EsSalud. Este monto se adiciona a la gratificación.

    Ejemplos de cálculo práctico de gratificación

    Primer caso: Un trabajador con un sueldo mensual de S/2000, que laboró todo el semestre y está afiliado a EsSalud:

    • Gratificación base: S/2000
    • Bonificación extra: S/180 (9% de S/2000)
    • Total a percibir: S/2180

    Segundo caso: Un trabajador que ingresó en marzo de 2026 y trabajó cuatro meses:

    • Cálculo proporcional: (S/2000 ÷ 6) × 4 = S/1333,33
    • Bonificación: 9% de S/1333,33 = S/120
    • Total a percibir: S/1453,33

    Este método asegura que tanto los empleados que laboraron todo el semestre como aquellos que ingresaron después reciban el beneficio de manera justa.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA además del sueldo y ellos serán los BENEFICIADOS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA además del sueldo y ellos serán los BENEFICIADOS

    ¿Se CANCELAN las vacaciones de julio 2026? Minedu cambia fechas del calendario escolar 2026

    La ÚLTIMA PREDICCIÓN que advierte un TERREMOTO en Perú reveló CUÁNDO OCURRIRÍA y QUÉ ZONA sería AFECTADA: "Esperemos que no pase..."

    ES OFICIAL | Corte de agua programado este 1 y 2 de julio: estos son los distritos, zonas y horarios afectados

    Corte programado de luz este 1 y 2 de julio en más de 10 distritos de Lima y Callao: revisa horarios y zonas afectadas

    Lo más vistos en Ocio

    ¡ES OFICIAL! Feriados de julio 2026 en Perú: estas son las fechas y quiénes tendrán hasta cinco días de descanso

    El silencio sísmico de 279 años en Perú pasará factura: Revelan las consecuencias mortales de esta letal amenaza

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza