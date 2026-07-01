ES OFICIAL | Gratificación de julio viene con una BONIFICACIÓN EXTRA además del sueldo y ellos serán los BENEFICIADOS

Las compañías en Perú están obligadas a transferir la gratificación por Fiestas Patrias a sus empleados antes del 15 de julio de 2026.

¡Excelentes noticias! El 15 de julio de 2026 es la fecha máxima para que las empresas privadas en Perú realicen el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio obligatorio abarca a trabajadores con contrato indefinido, a plazo fijo y de medio tiempo, conforme a la ley laboral peruana.

¿Quiénes recibirán gratificación y el bono adicional del 9%?

Según Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, este beneficio corresponde a los empleados que hayan trabajado entre enero y junio de 2026, lo que se traduce en una gratificación de un sueldo completo para quienes laboraron todo ese tiempo.

Quienes tienen menos de seis meses de servicio recibirán un monto proporcional. Es importante destacar que el cálculo se basa en la remuneración regular del empleado hasta el 30 de junio. Un aumento salarial a partir de julio se reflejará en la gratificación de diciembre de 2026.

¿Cómo se determina la gratificación de julio de 2026?

La gratificación de julio de 2026 se calcula conforme a la normativa vigente. Corresponde a un sueldo mensual completo si se trabajaron los seis meses; de lo contrario, se calcula proporcionalmente. Estos son los pasos para calcularla:

Remuneración computable: Se considera el salario regular al 30 de junio de 2026. Si incluye pagos variables, como comisiones, se promedian para el cálculo.

Se considera el salario regular al 30 de junio de 2026. Si incluye pagos variables, como comisiones, se promedian para el cálculo. Tiempo de servicios: Para quienes no cumplieron los seis meses, se calcula proporcionalmente. Se divide el sueldo mensual entre seis y se multiplica por los meses trabajados entre enero y junio de 2026.

Para quienes no cumplieron los seis meses, se calcula proporcionalmente. Se divide el sueldo mensual entre seis y se multiplica por los meses trabajados entre enero y junio de 2026. Bonificación adicional por ley: La Ley N.º 30334 otorga una bonificación del 9% del salario, o 6,75% si el trabajador está afiliado a una EPS, dada la exoneración del aporte a EsSalud. Este monto se adiciona a la gratificación.

Ejemplos de cálculo práctico de gratificación

Primer caso: Un trabajador con un sueldo mensual de S/2000, que laboró todo el semestre y está afiliado a EsSalud:

Gratificación base: S/2000

S/2000 Bonificación extra: S/180 (9% de S/2000)

S/180 (9% de S/2000) Total a percibir: S/2180

Segundo caso: Un trabajador que ingresó en marzo de 2026 y trabajó cuatro meses:

Cálculo proporcional: (S/2000 ÷ 6) × 4 = S/1333,33

(S/2000 ÷ 6) × 4 = S/1333,33 Bonificación: 9% de S/1333,33 = S/120

9% de S/1333,33 = S/120 Total a percibir: S/1453,33