Famosa actriz queda DEVASTADA tras confirmar el fallecimiento de su hijo de 30 años: "Le habría pedido que no viajara"

La destacada actriz enfrenta el doloroso fallecimiento de su hijo de 30 años, generando conmoción entre seguidores y colegas. Su madre le habría hecho un pedido que no pudo cumplir.

Una reconocida actriz atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras conocerse la inesperada partida de su hijo. La noticia generó conmoción entre seguidores y colegas del espectáculo, especialmente por las circunstancias que rodean el caso y los detalles que comenzaron a surgir en las últimas horas. Mientras familiares y allegados enfrentan el difícil momento, diversas muestras de apoyo y solidaridad no han dejado de llegar desde el mundo artístico.

Confirman la muerte del hijo mayor de querida actriz

La mañana de este 17 de julio se conoció el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. La noticia comenzó a difundirse a través de redes sociales y medios especializados, provocando una ola de reacciones entre los seguidores de la artista.

Las primeras informaciones fueron compartidas por la periodista Mandy Fridmann, quien indicó que el joven habría perdido la vida recientemente y que la actriz se encontraría profundamente afectada por la tragedia. Posteriormente, la información fue respaldada por Telemundo, cadena televisiva donde actualmente trabaja Mujica.

Mauro Menéndez era el hijo mayor de Aylín Mujica

En un reporte publicado por Las Top News, Fridmann reveló que Mauro atravesaba complicaciones de salud antes de su fallecimiento.

“El joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto”, se lee.

La periodista también señaló que la actriz estaría viajando para reunirse con sus familiares y realizar los trámites correspondientes tras la pérdida de su hijo.

Hasta el momento, Aylín Mujica no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, por lo que gran parte de la información continúa basándose en los reportes difundidos por medios de entretenimiento.

Telemundo envía condolencias a Aylín Mujica tras la dolorosa pérdida

A medida que la noticia cobraba mayor relevancia, la cadena Telemundo decidió emitir un mensaje oficial durante una de sus transmisiones para expresar su respaldo a la actriz y a toda su familia.

Durante el programa 'En Casa con Telemundo', los conductores dedicaron unas palabras de solidaridad a la artista, quien forma parte de la televisora desde hace varios años.

“Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras el fallecimiento de su querido hijo. Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”, señalaron.

Por otro lado, la conductora Ana María Alvarado comentó en el programa 'Sale el Sol' que intentó comunicarse con la actriz para obtener una confirmación directa sobre lo sucedido. Sin embargo, explicó que no recibió respuesta, comprendiendo que la prioridad de la familia es afrontar este delicado momento.

“Le escribí, sí le llegan los mensajes, pero entiendo que lo menos importante es contestarme en caso de ser cierto quería tener la confirmación de alguien de la familia, nadie me ha contestado”, sentenció.