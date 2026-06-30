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¡LUTO EN LA TV! Querida actriz cómica es hallada sin vida junto a su hija y nieto tras fuertes terremotos en Venezuela

La tragedia causada por los fuertes terremotos en Venezuela sigue dejando víctimas. Una reconocida figura de la comedia fue hallada sin vida junto a dos familiares.

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    ¡LUTO EN LA TV! Querida actriz cómica es hallada sin vida junto a su hija y nieto tras fuertes terremotos en Venezuela
    Hallan sin vida a actriz entre los escombros tras terremotos en Venezuela junto a su hija y nieto. | Composición Wapa
    ¡LUTO EN LA TV! Querida actriz cómica es hallada sin vida junto a su hija y nieto tras fuertes terremotos en Venezuela

    La tragedia que golpea a Venezuela sigue dejando dolorosas pérdidas. La reconocida actriz, locutora y humorista Gabriela Fleritt fue encontrada sin vida junto a su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera, luego de permanecer desaparecida tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país. El hallazgo ocurrió en Macuto, estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

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    Hallan sin vida a actriz tras días de intensa búsqueda

    El fallecimiento de Gabriela Fleritt ha conmocionado al mundo del espectáculo venezolano. La artista, de 55 años, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de junio, fecha en que se registraron los fuertes sismos que provocaron el colapso de varias edificaciones en La Guaira.

    Equipos de rescate trabajaron durante varios días entre los escombros de Macuto, sector donde residía la actriz, hasta lograr ubicar los cuerpos de la intérprete y sus familiares.

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    La noticia fue confirmada por allegados y familiares a través de redes sociales. En un comunicado difundido por el sobrino de la artista en Instagram, se compartió el devastador anuncio: "Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera".

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    ¿Quién fue Gabriela Fleritt, actriz y humorista de la televisión venezolana?

    Gabriela Fleritt nació el 14 de febrero de 1971 en Caracas y construyó una sólida carrera en la televisión, el teatro y la locución en Venezuela. Su talento y carisma la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional, destacando especialmente en el recordado programa humorístico Bienvenidos durante la década de los noventa.

    Además, integró exitosas producciones como Cheverísimo, ¡A que te ríes! y Chisparates, consolidando su presencia en la comedia venezolana. También brilló en telenovelas como Amor de papel, El amor las vuelve locas, Los querendones, Amor urbano y Natalia del Mar. Su partida deja un profundo vacío en la industria artística y entre miles de seguidores que hoy lamentan su pérdida.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LUTO EN LA TV! Querida actriz cómica es hallada sin vida junto a su hija y nieto tras fuertes terremotos en Venezuela
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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