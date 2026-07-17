Hermanas Kardashian SE QUIEBRAN tras la partida de la matriarca del clan: "Nos enseñaste la importancia de la familia"

La familia Kardashian -Jenner vive momentos difíciles tras el fallecimiento de la matriarca, quien deja un importante legado en su clan.

La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de los momentos más sensibles de los últimos años tras la pérdida de una de las figuras más importantes de su historia familiar. A través de emotivos mensajes publicados en redes sociales, varias integrantes del famoso clan expresaron su dolor y recordaron el legado que dejó la querida matriarca, a quien atribuyen gran parte de los valores y enseñanzas que marcaron sus vidas. Sus palabras conmovieron a millones de seguidores alrededor del mundo y evidenciaron el profundo vínculo que mantenían con ella.

Kris Jenner anuncia la muerte de su madre y le dedica emotiva despedida

La tarde del 16 de julio, Kris Jenner sorprendió a sus seguidores al comunicar públicamente el fallecimiento de su madre, Mary Jo Shannon, conocida cariñosamente como "MJ". Aunque la empresaria no reveló las causas de su muerte, sí destacó el importante legado que deja en su familia y el papel fundamental que desempeñó a lo largo de los años.

Kris Jenner anuncia el fallecimiento de su madre

Acompañó su mensaje con una fotografía de su madre, y la representante de las Kardashian recordó las enseñanzas, valores y momentos compartidos que marcaron su vida personal y familiar.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras capaces de expresar lo que ella ha significado para mí ni el dolor inmenso de tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia”, posteó la mánager y madre de Kim Kardashian.

Las palabras de Kris reflejaron el impacto que tuvo Mary Jo Shannon dentro del clan Kardashian-Jenner, donde era considerada una figura de unión y referencia para varias generaciones de la familia.

Kim Kardashian y sus hermanas recuerdan el legado de Mary Jo Shannon

Horas después del anuncio realizado por Kris Jenner, Kim Kardashian también decidió pronunciarse sobre la partida de su abuela, quien ganó popularidad internacional gracias a sus frecuentes apariciones en el reality 'The Kardashians'. A través de una extensa publicación en Instagram, la empresaria compartió un sentido mensaje en el que recordó las enseñanzas que recibió de MJ desde muy joven.

Según relató, fue gracias a ella que aprendió importantes valores relacionados con el trabajo, la perseverancia y la confianza en sí misma, cualidades que posteriormente la acompañaron en su exitosa carrera empresarial.

Kim Kardashian lamenta fallecimiento de su abuela

"Mi dulce abuela MJ, mi mejor amiga, mi compañera de chismes, mi gemela eterna... Nos enseñaste a todos la importancia de la familia, ¡¡¡¡¡y esos valores son algo que llevaremos con nosotros para siempre!!!!! Fuiste la mujer que me mostró lo que significaba ser una empresaria trabajadora. Me diste mi primer empleo en tu tienda de San Diego y me enseñaste lecciones sobre ética laboral, fortaleza y confianza que he llevado conmigo desde entonces. Siempre creíste en mí, me apoyaste y fuiste mi refugio seguro. Realmente fuiste la matriarca de nuestra familia, y tu amor está entretejido en todos nosotros", sostuvo en su post.

Junto a sus palabras, Kim publicó diversas fotografías que retratan momentos compartidos con su abuela a lo largo de distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta los años más recientes.

Además, concluyó su homenaje con una emotiva despedida en la que recordó a otros familiares fallecidos y expresó cuánto la extrañará.

"Sé que ahora estás en paz. Dales un abrazo de mi parte al abuelo Harry, a la tía Karen y a mi papá. Siempre serás parte de mí; te quiero muchísimo y te extrañaré por siempre jamás. ¡¡¡ERES LO MEJOR DE NOSOTROS!!! Sé que estás allá arriba en el cielo, viendo todas las publicaciones de Instagram que hacemos sobre ti desde esa cuenta secreta que siempre usabas, jaja", cerró.

Hermanas Kardashian - Jenner dejan sus condolencias