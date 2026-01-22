Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, tomó drástica decisión en medio de la denuncia de abuso

Denuncia por presunto abuso sexual contra Zambrano, Peña y Trauco sacude a Alianza Lima y provoca drásticas decisiones en el club y en la vida personal de los jugadores.

    Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, tomó drástica decisión en medio de la denuncia de abuso
    La joven decidió eliminarlo.
    Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, tomó drástica decisión en medio de la denuncia de abuso

    La denuncia que involucra a tres seleccionados peruanos ha sacudido no solo al fútbol nacional, sino también a su entorno más cercano. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron señalados por una joven argentina por un presunto abuso sexual ocurrido en Uruguay, lo que desencadenó una rápida reacción por parte de Alianza Lima y una ola de consecuencias personales para los implicados.

    Mientras las autoridades investigan el caso, el impacto ya se deja sentir en el plano deportivo, mediático y sentimental, especialmente en la vida privada de uno de los jugadores.

    Denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco genera crisis en Alianza Lima

    De acuerdo con el medio argentino “A24”, una mujer de 22 años presentó una denuncia formal por presunto abuso sexual contra los tres futbolistas peruanos. Tras hacerse pública la información, Alianza Lima decidió actuar de inmediato y apartar a los jugadores de toda actividad relacionada con el primer equipo.

    Horas después, el club blanquiazul emitió un comunicado oficial confirmando la medida disciplinaria:

    "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno."

    Además, la institución dejó en claro que colaborará con las autoridades durante todo el proceso:

    "Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad."

    La noticia generó un fuerte impacto entre los hinchas, quienes expresaron su preocupación por el futuro deportivo del club y la gravedad de las acusaciones.

    Prometida de Miguel Trauco elimina todo rastro del futbolista

    En medio del escándalo, una de las reacciones más comentadas fue la de Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco. La joven decidió borrar todas las fotografías que tenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram y restringir los comentarios en sus publicaciones.

    Hasta hace pocos meses, la relación parecía sólida. En abril de 2025, ambos se habían comprometido públicamente durante el cumpleaños de Mariela, quien incluso compartió un emotivo mensaje anunciando el nuevo paso en su vida sentimental.

    Sin embargo, tras conocerse la denuncia, no quedó ningún registro visible de la pareja en redes sociales, lo que fue interpretado por muchos como una señal de distanciamiento frente a la delicada situación legal del jugador.

    El caso continúa en investigación y, mientras tanto, tanto el club como el entorno de los futbolistas enfrentan una crisis que trasciende lo deportivo y pone en el centro del debate temas de responsabilidad, imagen pública y consecuencias personales.

