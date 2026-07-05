Madre de Austin Palao DEFIENDE a su hijo tras DESCUBRIR que Flavia Laos LE MINTIÓ: "No esperes terminar bien"

María Rosa Castro, madre de Austin Palao , compartió un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como respaldo a su hijo, luego de la reveladora conversación entre ambos participantes.

La participación de Austin Palao y Flavia Laos en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2' sigue generando repercusión. Esta vez, quien llamó la atención fue María Rosa Castro, madre del exchico reality, luego de compartir una publicación que muchos interpretaron como una clara muestra de respaldo hacia su hijo tras una confesión realizada por la influencer sobre el final de su relación. ¿Qué dijo?

Madre de Austin Palao comparte contundente mensaje tras confesión de Flavia Laos

Durante el fin de semana, la madre de Austin y Said Palao utilizó sus redes sociales para repostear un video difundido por una cuenta de admiradores de Austin Palao. El material mostraba una conversación entre el modelo y Flavia Laos dentro del programa chileno, donde la cantante reconocía que no fue completamente sincera con él respecto de una propuesta laboral.

Madre de Austin Palao comparte mensaje en sus redes

Junto al video apareció un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la influencer. “Obviamente si mientes, no esperes terminar bien, Austin súper maduro, caballero, jamás dijo nada, sin embargo, le tira la mala, igual el tiempo le da la razón, así que tiempo al tiempo”, se lee.

La publicación generó revuelo entre los usuarios, ya que la madre de Austin decidió compartir el contenido en medio de la reciente exposición de detalles sobre la ruptura de la expareja.

En las imágenes difundidas, Flavia recordó uno de los momentos más complicados que atravesaron cuando recibió una propuesta para participar en un reality y optó por no contarle toda la verdad a Austin.

“Siento que la manera en cómo salimos de la relación no fue la mejor porque pues me llegó la propuesta del trabajo del reality y yo sé que te dije que era para mi hermana”, confesó Flavia.

Tras escucharla, Austin reaccionó y recordó que conocía perfectamente aquel episodio. “Bueno, sí, te acuerdas”. Posteriormente, la influencer admitió que ocultar esa información fue un error: “Obviamente ese fue mi error en ese momento, no decírtelo y prolongar las cosas”.

Austin Palao reveló que ya conocía la verdad

La conversación tomó un giro inesperado cuando Austin Palao confesó que, en realidad, siempre supo que la propuesta era para Flavia Laos y no para otra persona. Según explicó, decidió guardar silencio porque esperaba que ella fuera quien le contara la situación.

“Igual que sepas que yo ya lo sabía, simplemente estaba esperando que te puedas abrir conmigo y decirme lo que estaba pasando, pero sí tenía conocimiento que el reality iba a interesarte bastante”, sostuvo.

Las palabras del exchico reality sorprendieron a Flavia, quien aseguró que nunca tuvo la intención de perjudicarlo y que siempre intentó mantener viva la relación.

“En realidad, nunca quise hacerte daño, eso nunca tuvo en el camino, tú sabes que traté hasta las últimas que esa relación funcione…”, precisó.