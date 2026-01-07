Flavia Laos realiza ritual para encontrar EL AMOR VERDADERO: "Quiere abrir su corazón"

Flavia Laos recibió el 2026 en Dubái con una curiosa cábala: morder canela para atraer el amor. El gesto se volvió viral en redes sociales.

La llegada del 2026 encontró a Flavia Laos lejos del Perú y con una intención clara: atraer el amor. Desde Dubái, la actriz y cantante compartió con sus seguidores una peculiar cábala de Año Nuevo que no tardó en volverse viral: morder canela como ritual para encontrar pareja en el nuevo año.

El momento fue registrado por la propia artista en redes sociales y rápidamente replicado en TikTok, despertando curiosidad, humor y debate entre sus seguidores, quienes comentaron tanto la superstición como la vida sentimental de la intérprete.

Flavia Laos y la cábala de Año Nuevo que se volvió viral

Durante su celebración en Dubái, Flavia documentó el instante exacto en que mordía un trozo de canela, dejando claro el propósito detrás del gesto.

“Mordiendo canela a ver si encontramos el amor”, escribió la artista, generando miles de reacciones en pocas horas.

El clip llamó la atención del creador de contenido Ric La Torre, quien difundió el video con su característico estilo irónico y reflexivo: “Último minuto, Flavia Laos muerde, mastica, traga la canela porque ella quiere encontrar el amor en este 2026. Yo no me sabía esa cábala y ahora creo que la voy a hacer, si es que este año Flavia realmente encuentra el amor”.

El comentario no solo amplificó el alcance del video, sino que abrió la conversación sobre las supersticiones de Año Nuevo y la presión mediática alrededor de la vida amorosa de los personajes públicos.

Sus romances pasados y el deseo de empezar de nuevo

El gesto de Flavia no pasó desapercibido porque llega luego de un año marcado por rumores sentimentales. En 2025, fue vinculada con distintas figuras, situación que Ric La Torre también recordó en su video: “Estuvo con un médico recibiendo el año en su momento, un cirujano, pues, de las estrellas. Y luego, pues la intentaron vincular con por aquí, por allá, con acá, por acá, y no, la bebé no, ella quiere encontrar el amor, está dispuesta, quiere abrir su corazón, ya basta de realities de Netflix buscando el amor”.

Cabe recordar que su última relación oficial fue con Austin Palao, vínculo que duró solo algunos meses. Antes de ello, mantuvo una relación de casi tres años con Patricio Parodi. Desde entonces, la cantante no ha vuelto a formalizar públicamente ningún romance, pese a los constantes rumores.

Año Nuevo en Dubái: glamour, mensajes y nuevos deseos

Más allá de la cábala, Flavia Laos compartió detalles de su celebración en Dubái, luciendo un vestido de lentejuelas, brindando con champagne y rodeada de amigos.

“Happy New Year with love from Dubai. Bienvenido 2026″, escribió, recibiendo una avalancha de mensajes de apoyo y buenos deseos.

En otra publicación, acompañada de imágenes disfrutando del sol y la playa, añadió: “Starting my 2026 with dreamy views (Empezando mi 2026 con vistas de ensueño)”.