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¿No lo niega? Christian Cueva se sincera y revela si regaló lujosa camioneta a Pamela Franco: "No soy duro para los regalos"

El futbolista Christian Cueva sostuvo que los regalos deben ser personales y no dependen de su valor monetario, y decidió aclarar si le obsequió a la cantante el lujoso auto.

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    ¿No lo niega? Christian Cueva se sincera y revela si regaló lujosa camioneta a Pamela Franco: "No soy duro para los regalos"
    Christian Cueva responde si le regaló camioneta a Pamela Franco | Composición El Popular - Captura de pantalla Instagram
    ¿No lo niega? Christian Cueva se sincera y revela si regaló lujosa camioneta a Pamela Franco: "No soy duro para los regalos"

    Christian Cueva fue consultado directamente sobre los rumores que lo vinculan con la adquisición de una lujosa camioneta que apareció en medio de los festejos de la cantante. El futbolista decidió sincerarse y responder si fue el responsable de la compra del vehículo y terminó mostrándose incómodo con las preguntas relacionadas con los regalos que intercambia con su pareja, al dejar claro que prefiere mantener esos detalles en la esfera privada.

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    Christian Cueva responde si compró la camioneta que apareció en el cumpleaños de Pamela Franco

    Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Christian Cueva fue abordado sobre la camioneta de lujo que se convirtió en uno de los temas más comentados tras el cumpleaños número 38 de Pamela Franco.

    Ante la consulta, el futbolista negó haber sido quien adquirió el vehículo y destacó el esfuerzo profesional de la artista: “No, todo mundo sabe que Pamela trabaja y es algo que admiro de ella”.

    Con estas palabras, el popular ‘Aladino’ dejó entrever que la adquisición del automóvil correspondería a la propia cantante y no a un obsequio realizado por él.

    Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando el deportista fue consultado sobre su actitud frente a los regalos dentro de una relación sentimental.

    Aunque inicialmente descartó haber entregado la camioneta, Cueva aseguró que no tiene inconvenientes en sorprender a las personas que aprecia con detalles especiales: “No soy duro para los regalos”.

    La declaración llamó la atención porque, si bien evitó confirmar qué le obsequió a Pamela Franco por su cumpleaños, tampoco cerró por completo la puerta a la posibilidad de haber tenido algún gesto importante con ella.

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    Christian Cueva decide mantener en privado qué le regaló a Pamela Franco

    El futbolista también remarcó que no considera necesario exponer públicamente los detalles de su vida privada ni de su relación sentimental. “No tenemos que decir quién regala a quién o qué hacemos con nuestras vidas”, sostuvo.

    Cuando el reportero insistió en conocer qué había entregado a la cantante por su onomástico, Cueva mantuvo la reserva y prefirió no revelar mayores detalles: “Eso no se puede decir, son cosas muy personales”.

    Incluso, descartó que se tratara de una joya cuando le preguntaron directamente si había sido una sortija: “(¿Fue una sortija?) No”.

    Finalmente, el jugador explicó que los regalos que realiza nacen de sus sentimientos y no del valor económico que puedan tener. “De las cosas que yo puedo regalar, es algo que lo hago de corazón, sin tener que ver lo que cuesta, sin importar lo que cuesta”, precisó.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿No lo niega? Christian Cueva se sincera y revela si regaló lujosa camioneta a Pamela Franco: "No soy duro para los regalos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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