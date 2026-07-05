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Jaime Bayly sorprende al revelar la MILLONARIA ganancia que obtuvo revendiendo entradas del Mundial: "Pagaban lo que pedíamos"

Jaime Bayly revela que obtuvo grandes ganancias al revender entradas para el Mundial de Fútbol 2026 en Miami, sorprendiendo a sus seguidores con su testimonio.

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    Jaime Bayly sorprende al revelar la MILLONARIA ganancia que obtuvo revendiendo entradas del Mundial: "Pagaban lo que pedíamos"
    Jaime Bayly la hizo linda revendiendo entradas para el Mundial 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Jaime Bayly sorprende al revelar la MILLONARIA ganancia que obtuvo revendiendo entradas del Mundial: "Pagaban lo que pedíamos"

    Jaime Bayly sorprendió al revelar que obtuvo cuantiosas ganancias gracias a la reventa de entradas para los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en Miami. El escritor y conductor confesó cuánto le dejó este negocio, lo que dejó a muchos impactados con su testimonio. ¿Cuánto llegó a ganar?

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    ¿Cuánto ganó Jaime Bayly revendiendo entradas para el Mundial de Fútbol 2026?

    A través de una columna publicada en El Comercio, Jaime Bayly contó cómo aprovechó el furor generado por el Mundial 2026 para comprar boletos con anticipación y venderlos después a precios mucho más elevados.

    El periodista explicó que inicialmente adquirió entradas para varios encuentros con la intención de asistir junto a su familia a los partidos más atractivos que se jugarían en Miami. Sin embargo, el creciente interés de los aficionados convirtió esos boletos en una oportunidad de negocio.

    “He ganado más dinero como revendedor que como escritor”, escribió Bayly, reconociendo que las ganancias obtenidas lo sorprendieron incluso a él.

    Asimismo, detalló cómo inició esta estrategia. “Compré bastantes entradas para todos los partidos a disputarse en Miami”, comentó. Luego añadió: “El Mundial de fútbol me ha permitido ganar dinero comprando entradas apenas salieron a la venta y revendiéndolas a precios de usura”.

    Uno de los casos que más llamó la atención fue el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita. Aunque tenía previsto asistir, finalmente decidió vender todos los boletos debido a las elevadas ofertas que recibió.

    “Revendí a precios exorbitantes todas las entradas que mi esposa y yo habíamos adquirido con el innoble propósito de esquilmar a los fanáticos de tan noble deporte”, relató con el tono irónico que caracteriza sus escritos.

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    Bayly revela cómo los hinchas pagaban cualquier precio por conseguir entradas

    En otro pasaje de su publicación, Bayly recordó el ambiente que se vivió en Miami durante el partido entre Brasil y Escocia, donde miles de aficionados escoceses llegaron a la ciudad y protagonizaron una verdadera fiesta futbolera.

    Según contó, la demanda fue tan alta que muchos seguidores aceptaban pagar cifras elevadas para no quedarse fuera del estadio.

    “Pagaban los precios que pedíamos abusivamente por los boletos en ciertas páginas de internet que castigaban al hincha sufrido y premiaban a quienes, como nosotros, lucraban con la pasión ajena”, contó sobre la reacción de los compradores.

    No obstante, el escritor admitió que no todos los encuentros generaron el mismo interés. En el caso del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, la demanda fue menor y terminó usando los boletos para asistir personalmente junto a su esposa e hija.

    “Por eso mi esposa, nuestra hija y yo acabamos en el estadio, un viernes a las cuatro de la tarde”, recordó.

    A pesar de ello, aseguró que las ganancias obtenidas en otras reventas le permitieron disfrutar de experiencias VIP durante el torneo. “Gracias a nuestras abultadas ganancias como acaparadores de entradas y revendedores a la sombra del Mundial de fútbol, pudimos asistir al estadio de Miami, en zona preferente, las comidas y las bebidas otra vez gratuitas”, relató.

    Finalmente, Bayly cerró su anécdota con una frase que no pasó desapercibida y generó comentarios entre sus lectores. “Ofrezco sentidas disculpas, pero alguien tiene que pagar el colegio de mi hija”, señaló, antes de bromear sobre futuras reventas para los encuentros decisivos del campeonato.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jaime Bayly sorprende al revelar la MILLONARIA ganancia que obtuvo revendiendo entradas del Mundial: "Pagaban lo que pedíamos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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