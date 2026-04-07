La querida actriz , recordada por telenovelas como ‘Sirena’ y ‘Mujeres engañadas’, sorprende al alejarse de la TV para emprender un nuevo rumbo.

A finales de los años noventa y comienzos de los 2000, Joana Benedek se consolidó como una de las figuras más queridas de Televisa, destacando en exitosas telenovelas. Sin embargo, hace más de una década sorprendió al alejarse por completo de la televisión. La actriz de origen rumano desapareció del medio sin previo aviso y, desde entonces, ha tomado un rumbo distinto, dedicándose a la venta de suplementos alimenticios fuera del mundo artístico.

Joana Benedek dejó las telenovelas repentinamente por esta razón

En 2012, Joana Benedek decidió alejarse de manera inesperada del mundo artístico. Su última aparición fue en la telenovela 'Dos hogares', y pasaron más de diez años para que se supiera nuevamente de ella. Tiempo después, la actriz fue abordada por la prensa y contó que optó por dejar la fama para viajar por el mundo, pues sentía la necesidad de hacer una pausa y explorar nuevas experiencias.

Famosa actriz dejó Televisa y ahora vende suplementos alimenticios.

Durante ese periodo, explicó que se enfocó en su crecimiento personal, profundizando en temas como la espiritualidad, la astrología y la religión. Actualmente, a través de sus redes sociales, se conoció que se dedica a la venta de suplementos alimenticios orientados a la dieta keto. Además, ha mencionado que cuenta con otros negocios y que, ocasionalmente, ofrece conferencias sobre los temas que estudió tras retirarse de la actuación.

Joana Benedek.

Joana Benedek no planea volver a la televisión, pero deja abierta la posibilidad

En febrero de 2023, Joana Benedek fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde comentó que en los últimos años ha enfocado su vida en lo personal. Explicó que las personas cambian con el tiempo y, con ello, también sus prioridades y metas.

Para la actriz, el éxito profesional no le brindaba la plenitud que buscaba. “Me di cuenta de que ser exitosa en mi carrera no me proporcionaba la total paz y felicidad que buscaba...”, señaló, reflexionando sobre su alejamiento de la televisión y su proceso de transformación personal.