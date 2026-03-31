En redes, seguidores de “Fiebre del 2” lamentaron la muerte de la emblemática conductora, recordando su legado en uno de los programas más queridos de la TV.

Fallece Chela Braniff, conductora de programa mexicano, a los 74 años: esto es lo que se sabe.

Fallece Chela Braniff, conductora de programa mexicano, a los 74 años: esto es lo que se sabe.

La televisión mexicana despide a Chela Braniff, quien falleció el domingo 29 de marzo a los 74 años tras una larga lucha contra el cáncer. Ícono de los años setenta, dejó una huella imborrable en la pantalla chica, especialmente por su participación en Fiebre del 2. Su legado, destacado en Ventaneando, sigue vigente en la memoria colectiva.

Chela Braniff, ícono de TV, fallece tras larga lucha contra el cáncer

La noticia del fallecimiento de Chela Braniff provocó una reacción inmediata tanto en el ámbito artístico como entre quienes siguieron su trayectoria en televisión. Pedro Sola, presentador de Ventaneando, resaltó la importancia del programa que marcó a toda una generación.

“Los que vivimos en los setenta recordamos ese programa de ‘Fiebre de sábado por la noche’ que conducían Chela Braniff y Fito Girón”.

Por su parte, Rosario Murrieta señaló que Braniff “tenía 74 años y fue muy famosa y recordada por quienes eran muy afectos a ver este famosísimo programa de Canal 2”. La noticia generó numerosas muestras de pesar, evidenciando el impacto que dejó en el público.

El espacio no solo ofrecía música y baile, sino que también incluía la participación de agrupaciones como ‘Los Maniáticos Mordaces’ y ‘Los Truculentos Tramposos’, reflejando el estilo creativo y festivo de una época en la que, como recordó Sola, “nada más veías el Canal 2”.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Chela Braniff dejó una importante huella en el diseño de vestuario para televisión, participando en producciones como “La secta del sargón” y “La Hora Marcada”, ampliando su influencia creativa entre finales de los setenta y principios de los noventa.