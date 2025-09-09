Isabella Ladera reaviva rumores de reconciliación con Beéle pese a las muestras de cariño de Hugo García . ¿Nuevo inicio en su historia de amor?

Hugo García se encuentra de viaje en medio de los rumores de reconciliación de la famosa influencer con Beéle. | Composición Wapa.

La influencer venezolana Isabella Ladera vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras las recientes especulaciones que apuntan a un posible reencuentro con el cantante colombiano Beéle, famoso por temas como “Loco”. Las sospechas crecieron a pesar de los gestos públicos de afecto que el modelo peruano Hugo García le dedicaba en sus redes sociales.

“En poco tiempo se convirtió en alguien tan especial”, compartió el exchico reality en Instagram, confirmando la cercanía que mantenía con Ladera. Sin embargo, las coincidencias entre la creadora de contenido y el artista urbano han dado fuerza a las versiones de una reconciliación.

Detalles que reavivan el vínculo con Beéle

Los rumores comenzaron a inicios de septiembre, cuando Isabella publicó un video en TikTok luciendo una sudadera negra con detalles blancos, idéntica a una prenda que Beéle había mostrado en publicaciones previas. Esta coincidencia no pasó desapercibida para los seguidores de ambos.

Lo llamativo es que la modelo parecía mantener una conexión especial con Hugo García. Durante el cumpleaños número 26 de Isabella, el exchico reality compartió múltiples mensajes en los que resaltaba frases como: “Desde que nos conocimos hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía” y “Siempre felices aquí. El mar sabe nuestro secreto”.

La aparente cercanía con Hugo contrastó con los indicios de un acercamiento con Beéle, lo que avivó aún más la conversación en redes sociales.

Hugo García prefiere el silencio y la desconexión

En medio de la ola de especulaciones, Hugo García decidió mantener distancia del tema y mostrar una faceta distinta en redes sociales. El exintegrante de Esto es guerra viajó a Australia, desde donde ha compartido atardeceres, paisajes naturales y momentos de reflexión personal.

“Primer atardecer por aquí y miren con lo que me gané”, escribió en una publicación, junto a una imagen del océano. En otra, dejó un mensaje que muchos interpretaron como un reflejo de su deseo de desconectar: “No sé a dónde estoy yendo, pero todo sea por la anécdota”.