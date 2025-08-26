Natalia Málaga NIEGA rayón al carro rojo de hijo de Eva Ayllón tras denuncia archivada: “Me tropecé, fue casual"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Natalia Málaga volvió a estar en el centro de la polémica tras el caso con Francisco García, hijo de Eva Ayllón. Este 25 de agosto, la exvoleibolista rompió su silencio en el programa de Magaly Medina, donde respondió a las acusaciones que por más de un año han golpeado su imagen. El conflicto se originó en marzo de 2024, cuando García y su esposa denunciaron a la entrenadora por presuntos daños a sus autos, generando un mediático distanciamiento familiar.
Fiscalía archivó denuncia de Francisco contra Málaga
Eva Ayllón confesó con profundo pesar que no ve a su hijo desde septiembre de 2024 y que la distancia le ha causado un gran daño emocional. Señaló que todo podría mejorar solo si él da el primer paso y le ofrece disculpas, pues lamentó que Francisco se haya convertido en su enemigo. Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público archivó la denuncia vinculada al auto de García, mientras que en el caso del vehículo de Jessica Zegarra será el Poder Judicial quien determine responsabilidades.
Natalia Málaga se defiende y acusa manipulación del caso
En conversación con Magaly Medina, Natalia Málaga recalcó que nunca buscó dañar ningún vehículo y calificó como “distorsionadas” varias de las versiones difundidas. “Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan”, afirmó con firmeza, mostrando documentos que respaldaban el archivamiento de parte del proceso.
Asimismo, responsabilizó a Francisco de tergiversar hechos y propagar rumores en su contra y la de su madre. “Ha cometido muchas infidencias que a mí me decepcionan. Esa grabación que presentaron está manipulada. No había pruebas y por eso archivaron el caso”, expresó.
Abogado de Natalia Málaga advierte: no existen pruebas
El abogado de Natalia Málaga señaló en el programa que, tras diez meses de indagación, la Fiscalía no halló pruebas que la relacionen con los daños denunciados por Francisco. “El caso está completamente archivado. No hay pruebas. Lo único que queda en evaluación es la denuncia presentada por Jessica Zegarra”, aclaró.
La entrevista, marcada por momentos de tensión, permitió a la exvoleibolista defenderse y, al mismo tiempo, dejó en evidencia el quiebre familiar de Eva Ayllón, reflejado en su ausencia en la boda de Francisco.