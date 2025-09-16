La presentadora de televisión no duda en respaldar a Maju Mantilla , no obstante, no pone las manos al fuego.

La actriz y conductora de televisión Tula Rodríguez se refirió a las acusaciones de infidelidad en contra de su amiga y colega Maju Mantilla. La presentadora expresó su respaldo hacia la exreina de belleza, quien fue señalada de una supuesta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo con el productor de su matutino, Christian Rodríguez Portugal.

La noticia se conoció luego que Magaly Medina difundiera la versión de Salcedo sobre la presunta indiscreción entre su aún esposa y el productor en el auto de Mantilla.

La polémica que fue compartida por el programa Magaly Tv La Firme desató opiniones divididas de las personas, provocando una avalancha de críticas hacia Maju Mantilla, pero también recibió el respaldo de sus seguidores. De acuerdo a lo que señaló el medio de espectáculos, Salcedo habría confirmado a la periodista Magaly Medina que la infidelidad si pasó, pese a que evitó dar más mayores detalles.

Ante esto, Tula Rodríguez fue consultada sobre el tema y prefirió expresar públicamente su confianza ante la versión de la exreina. “Maju es mi amiga y voy a ser objetiva... Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos... Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá... son temas que ellos tienen que arreglar, pero Maju es mi amiga y si Maju dice que no, entonces es no”, manifestó Rodríguez ante el Trome.

Asimismo, también le preguntaron sobre la exposición de varios chats entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez Portugal en redes sociales, la artista mostró reserva ante esa información viralizada. “Yo no quiero defender, pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos”, explicó.

Por otro lado, expresó su apoyo e indicó que su respaldo no necesariamente es garantía sobre la inocencia de nadie. “Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida y mi mano y mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es, pero si Maju dice que no, es no”, expresó Rodríguez.

Tula Rodríguez prefiere no tocarle el tema a Maju Mantilla

La exvedette señaló que no ha abordado el tema con Maju para invadir su espacio desde que salieron las acusaciones. “No he querido llamarla para no invadirla. Hemos hablado hasta antes de eso, fui al programa para poder cubrirla porque ella estaba pasando por momentos complejos, pero soy honesta, no la he llamado, pero no porque no soy su amiga, sino porque no quiero invadir”, manifestó Rodríguez.

Explicó que sí están en contacto, pero por otros temas, y recalcó que no considera conveniente tocarle un tema tan delicado. “Evidentemente (conversamos) pero no es algo que yo pueda comentar. Una situación como esa no creo que sea fácil para nadie y más para Majito, que ella maneja un perfil muy calmo”, dijo.