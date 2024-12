Karla Tarazona no se quedó callada ante las críticas que hizo Magaly Medina en su programa. Luego de que la presentadora se refiriera a Karla como la “guachimana” de Christian Domínguez, esta salió al frente y aclaró por qué es vista en los ensayos del cantante y hasta en el bus de la orquesta del cumbiambero, con quien se habría reconciliado. ¿Qué dijo? Entérate de todo aquí.

¿Qué respondió Karla Tarazona ante calificativo de Magaly Medina?

La presentadora de Panamericana Televisión, Karla Tarazona, encaró a Magaly Medina, luego de que esta la llamara en vivo “guachimana” de Christian Domínguez, por acompañarlo en sus ensayos y traslados en el bus de la Gran Orquesta Internacional.

“Ahora ella está en el papel de guachimana. Debe ser bien feo ¿no? Tener que desconfiar a ese punto de tu pareja, que tengas que estar en casi todos los momentos, cuando ensaya, cuando se traslada en el bus, para que no te hagan algo", dijo la popular ‘Urraca’ en su momento.

En conversación con un medio local, Karla no dudó en responderle a Magaly y desmentir que esté cuidando al cantante. "Si me dicen que soy guachimana de mis bebes, lo acepto mil veces, ellos son la razón de mi vida, mi mejor motivación para continuar no interesa si en diez trabajos (...) Christian es un tipo grande y se sabe cuidar bien, no tengo porque estar detrás de él”, comentó en un inicio al diario Expreso.

Además, la locutora aclaró la razón por la que se le ha visto acompañando a Domínguez a todos lados: "Por favor, a mi edad como voy a ser su ‘guachimana’, no hay forma. Como te repito, si estuvimos en el mismo lugar es porque yo estoy trabajando, a veces Magaly dice cualquier tontería, por eso se mete en problemas con la gente", sostuvo firmemente.

“Lo que sucede es que yo estaré en el aniversario del grupo por pedido expreso de mi amigo Luigui Carbajal. Además, también tengo que ir porque la radio donde trabajo es una de las auspiciadoras del evento", finalizó.

Magaly Medina critica a Karla Tarazona

A la conductora de ATV no se le escapa nada y con unos videos difundidos en redes sociales, Magaly Medina detalló las veces en las que Karla Tarazona acompañaba a Christian Domínguez.

"Ahí está sentadita la Tarazona ¿Qué haciendo? No es parte del elenco, no es parte del equipo de PR, no es parte del equipo de prensa, de comunicaciones, no es mánager de nadie ahí, pero ella está como acompañante también, ella va a hacerle barras, se siente, yo digo, como guachimana ya parece, porque si tu pareja está ensayando, está haciendo parte de su trabajo ¿Qué tienes tú que hacer ahí? ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Vigilarlo? ¿cuidarlo? ¿Que no vayan las fans?", criticó.