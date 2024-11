En medio de la polémica generada por las declaraciones de Pamela Franco en la entrevista para 'Sin lenguas en los pelos' , donde insinuó que Karla Tarazona podría haber sido "el amor de su vida" de Christian Domínguez , su expareja, las reacciones no se hicieron esperar. La cantante peruana causó revuelo en las redes y en la opinión pública al exponer detalles sobre un supuesto acercamiento entre Tarazona y Domínguez mientras ella aún estaba en una relación con el dueño de "Puro Sentimiento".

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues diversos usuarios han vertido mensajes respecto a esta polémica de las figuras mediáticas.

Ante estas afirmaciones, Christian Domínguez no tardó en responder en su programa "Préndete" , defendiendo a Karla Tarazona y enviando una contundente advertencia a Pamela Franco .

En ese sentido, el líder de la "Gran orquesta internacional" no dudó en expresar su postura y aclarar la situación, dejando en claro su posición frente a las declaraciones de su expareja.

"(…) Lo que no está claro y se ha dejado ambiguamente (sobre su cercanía con Karla Tarazona cuando estaba en una relación con Pamela Franco). Por último, yo ya advertí, si Karla hace lo que cree conveniente, ya advertí que no busquen los '3 pies al gato'. Pero, si ya no se entiende, bueno, pues, ahí está (Karla Tarazona). Ahí, ¡agárrate!", manifestó la exfigura de "América hoy".