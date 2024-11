Karla Tarazona deja en claro su posición frente a Christian Domínguez y revela que lloró y sufrió mucho por él. ¿Será esta la razón por la que no acepta una reconciliación?

Karla Tarazona confesó que, aunque ha perdonado los errores de su expareja Christian Domínguez que tanto le causaron dolor, no ha logrado olvidar lo sucedido, lo cual ha afectado una posible reconciliación. Esta vez, no dudó en dejarle claro al padre de su hijo que no permitirá que la historia se repita.

La conductora de Préndete no descarta formalizar su relación con Domínguez en el año nuevo de 2025, aunque no tiene una fecha establecida, ya que prefiere vivir el presente. Sin embargo, dejó entrever que no tolerará otra infidelidad.

Karla Tarazona lanza letal advertencia contra Christian Domínguez

“Hay cosas que se pueden perdonar, pero no olvidar. (…) Todo tiene su proceso, especialmente cuando la otra persona demuestra que quiere hacer bien las cosas. Él no es mi hijo para estar vigilándolo; sus decisiones son su responsabilidad, y si quiere hacer las cosas bien, las hará”, declaró Karla a Trome.

Tarazona añadió que ya ha pasado por suficiente dolor y no está dispuesta a sufrir de nuevo: “Ya sufrí, ya lloré, ya pasó… ¿Otra vez? ¡No! Que siga adelante; tampoco me hago problemas en estar sola. (…) Siempre he dicho que cuando uno es buen hijo y buen padre, Dios lo bendice, y Domínguez ha sido buen papá e hijo. Creo que por eso tengo la esperanza de que haga bien las cosas. El golpe le debió enseñar".

Christian Domínguez habría engañado a Karla Tarazona

Después de las declaraciones de Karla Tarazona, quien afirmó que el departamento es de su propiedad, la presentadora de entretenimiento le advirtió firmemente que se mantenga alerta porque el cantante podría haber mentido nuevamente.