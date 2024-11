Los videos emitidos en el programa de la popular ‘Urraca’ mostraban a la conductora de Panamericana Televisión asistiendo a los ensayos del cumbiambero, pero no solo esto, pues la ex de Rafael Fernández también viajó en el bus donde se traslada Christian y los miembros de la Gran Orquesta Internacional cuando estos se dirigían a una de sus presentaciones en Arequipa.

"Ahí está sentadita la Tarazona ¿Qué haciendo? No es parte del elenco, no es parte del equipo de PR, no es parte del equipo de prensa, de comunicaciones, no es mánager de nadie ahí, pero ella está como acompañante también, ella va a hacerle barras, se siente, yo digo, como guachimana ya parece, porque si tu pareja está ensayando, está haciendo parte de su trabajo ¿Qué tienes tú que hacer ahí? ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Vigilarlo? ¿cuidarlo? ¿Que no vayan las fans", dijo en un inicio Magaly.