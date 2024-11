Sin embargo, la conductora rechazó la propuesta, dejando claro que no tiene interés en dialogar. Ante esta situación, Pamela Franco no tardó en reaccionar.

En una reciente entrevista para el podcast Eso Háblalo , Pamela Franco dejó en claro que no está afectada por la decisión de Karla Tarazona de no aceptar su propuesta de reconciliación. En sus declaraciones, la cumbiambera resaltó que está enfocada en las cosas que realmente importan en su vida, dejando de lado cualquier drama innecesario.

"A mí me da gracia todo esto. Estoy en un momento súper chévere de mi vida, enfocada en mi trabajo, en mi familia y en las personas que realmente me generan interés", afirmó Pamela. Además, acotó que no tiene tiempo para dedicarle a situaciones que no le aporten nada positivo: "El tiempo para mí es oro, y no lo voy a malgastar en mensajes o aclaraciones que no llevan a nada".