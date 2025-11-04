Wapa.pe
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

¿Fue infiel? Hermano de Ana Siucho rompe el silencio y cuestiona a Edison Flores: "Hay cosas que no me parecen"

Roberto Siucho, hermano de Ana Siucho, rompe el silencio tras la confirmación del divorcio con Edison Flores y asegura que su amistad con el futbolista ya no existe.

    ¿Fue infiel? Hermano de Ana Siucho rompe el silencio y cuestiona a Edison Flores: "Hay cosas que no me parecen"
    Roberto Siucho se pronuncia sobre ruptura de Ana Siucho y Edison Flores | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    ¿Fue infiel? Hermano de Ana Siucho rompe el silencio y cuestiona a Edison Flores: "Hay cosas que no me parecen"

    Tras la confirmación del fin del matrimonio entre Ana Siucho y Edison Flores, el hermano de la joven, Roberto Siucho, decidió pronunciarse públicamente. El deportista reveló que la amistad con el delantero peruano ya no continúa, aunque le envió sus mejores deseos en esta nueva etapa. Sin entrar en polémicas, recalcó que la ruptura es un tema que compete únicamente a la expareja y se refirió a los rumores de infidelidad.

    Hermano de Ana Siucho rompe el silencio y marca distancia con Edison Flores

    Roberto Siucho decidió dar su versión tras la confirmación del divorcio entre su hermana Ana Siucho y Edison Flores. En diálogo con 'Amor y Fuego', el jugador reconoció que el vínculo amical con el popular ‘Orejas’ ya no existe, aunque mantuvo un tono conciliador al desearle lo mejor al futbolista peruano.

    Pese a la cercanía que en algún momento compartieron, Roberto recalcó que la separación es un asunto estrictamente personal entre los involucrados y serán ellos quienes revelen detalles en su debido momento. “Sí, lamentablemente, ellos ya lo anunciaron. El ‘Orejas’ es mi amigo, fue mi amigo, por circunstancias se entiende su punto”, expresó al ser consultado.

    El deportista también dejó claro que su prioridad es su familia y que, aunque valora a Edison, algunas situaciones no terminaron de convencerlo. “Yo soy más familia, yo voy a tirar más para mi familia. Hay unas cosas que no me parecen, pero bueno, le deseo lo mejor”, comentó, resaltando su apoyo absoluto a Ana.

    Respecto a los rumores de infidelidad, el reportero no evitó la pregunta directa. Roberto, sin entrar en detalles, negó cualquier señal de traición y pidió respeto por la vida privada de los protagonistas. “No, no, yo no puedo hablar. Creo que eso es tema de pareja y los terceros sobran. Al ‘Orejas’ le tengo un gran aprecio, le deseo lo mejor y al final, si ellos decidieron hacer sus vidas por sus lados, merecen ser felices”, finalizó.

    Nueva compañía en la vida de Edison Flores tras su separación de Ana Siucho

    Después de admitir públicamente, junto a su madre, que atraviesa una etapa emocional compleja tras el fin de su matrimonio con Ana Siucho, Edison Flores fue visto disfrutando de una salida nocturna en compañía de amigos. Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' registraron al futbolista compartiendo una cena en grupo, en la cual resaltó la presencia de una joven que llamó la atención del equipo de investigación.

    La mujer en cuestión es Antonella Martorell, quien posteriormente acudió al departamento del jugador junto a otros acompañantes. Ocurrió la noche del domingo, cerca de las 9:50 p. m., cuando el deportista y sus amistades decidieron continuar la reunión fuera del restaurante.

    Según lo mostrado en el programa, el vehículo en el que iba Martorell ingresó primero al condominio donde reside el atacante nacional, y solo instantes después el auto de Flores hizo lo propio. Una vez dentro, el grupo habría continuado compartiendo en un ambiente privado hasta altas horas, aunque no se revelaron mayores detalles sobre la reunión.

    ¿Fue infiel? Hermano de Ana Siucho rompe el silencio y cuestiona a Edison Flores: "Hay cosas que no me parecen"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

