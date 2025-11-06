Christian Domínguez sorprendió al enviar varios MILES de soles a su ex Melanie Martínez: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Christian Domínguez sorprendió al enviar varios MILES de soles a su ex Melanie Martínez: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

El cantante Christian Domínguez vuelve a estar envuelto en una gran polémica tras la denuncia que presentó contra su expareja Melanie Martínez, sumada a las críticas que lo señalan como un “mal padre”. En medio del escándalo, Janet Barboza sorprendió al revelar un dato desconocido sobre la relación del cumbiambero con la madre de su primera hija.

Le habría depositado una fuerte suma a Melanie Martínez

Durante la emisión de América Hoy, la conductora Janet Barboza salió en defensa de su amigo y contó que el artista realizó un importante depósito a favor de Martínez en plena pandemia, con el propósito de cubrir los gastos de su hija.

“Durante la pandemia, Christian Domínguez comentó que retiró su CTS para dividirlo entre las madres de sus hijos, Karla Tarazona y Melanie Martínez, ya que en ese momento no estaba trabajando. Lo que hizo fue entregar una cantidad considerable a cada una para que pudieran mantenerse hasta fin de año, mientras él buscaba la manera de generar más ingresos”, relató la popular “Rulitos”.

Esta revelación generó sorpresa entre los televidentes, ya que previamente Norka Ascue había afirmado que Melanie habría utilizado el dinero enviado por Christian en gastos que no estarían directamente relacionados con su hija.

