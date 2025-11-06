Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Christian Domínguez sorprendió al enviar varios miles de soles a su ex Melanie Martínez

Janet Barboza reveló que Christian Domínguez envió fuertes cantidades de dinero a Melanie Martínez hace 5 años. 

    Christian Domínguez sorprendió al enviar varios miles de soles a su ex Melanie Martínez
    Christian Domínguez sorprendió al enviar varios MILES de soles a su ex Melanie Martínez: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Christian Domínguez sorprendió al enviar varios miles de soles a su ex Melanie Martínez

    El cantante Christian Domínguez vuelve a estar envuelto en una gran polémica tras la denuncia que presentó contra su expareja Melanie Martínez, sumada a las críticas que lo señalan como un “mal padre”. En medio del escándalo, Janet Barboza sorprendió al revelar un dato desconocido sobre la relación del cumbiambero con la madre de su primera hija.

    Le habría depositado una fuerte suma a Melanie Martínez

    Durante la emisión de América Hoy, la conductora Janet Barboza salió en defensa de su amigo y contó que el artista realizó un importante depósito a favor de Martínez en plena pandemia, con el propósito de cubrir los gastos de su hija.

    “Durante la pandemia, Christian Domínguez comentó que retiró su CTS para dividirlo entre las madres de sus hijos, Karla Tarazona y Melanie Martínez, ya que en ese momento no estaba trabajando. Lo que hizo fue entregar una cantidad considerable a cada una para que pudieran mantenerse hasta fin de año, mientras él buscaba la manera de generar más ingresos”, relató la popular “Rulitos”.

    Esta revelación generó sorpresa entre los televidentes, ya que previamente Norka Ascue había afirmado que Melanie habría utilizado el dinero enviado por Christian en gastos que no estarían directamente relacionados con su hija.

    wapa.pe

    La hija de Christian Domínguez confiesa quién fue su “favorita”

    En una reciente transmisión en TikTok, la hija mayor de Christian Domínguez respondió preguntas sobre su relación con las exparejas de su padre y no dudó en mencionar a Isabel Acevedo, conocida como “La Chabelita”, como su favorita.

    "¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero. (¿Cómo puedes decir 'Isabel, te quiero', si se metió en la relación de tu padre?) Ya dije. Lo que haya pasado entre adultos son problemas de adultos. Ella conmigo fue muy buena. Ella, el trato que me dio a mí, fue muy bonito. Estoy hablando de cómo experimenté eso, no hablo de otras cosas", expresó la joven, dejando en claro que su opinión se basa únicamente en el trato personal que recibió.

