Tony Rosado ENFURECE en vivo con Ethel y Janet cuando le piden su opinión por extorsiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Tony Rosado ENFURECE en vivo con Ethel y Janet cuando le piden su opinión por extorsiones | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡No lo tolera! El cantante de cumbia Tony Rosado pasó una incómoda situación cuando el programa de espectáculos ‘América Hoy’ se comunicó con él por el problema de las extorsiones en el país. Recordemos que la noche del 8 de octubre ocurrió un fuerte atentado contra la agrupación ‘Agua Marina’.

Tras el ataque contra la orquesta de cumbia, el programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, se comunicó con el cantante Tony Rosado para conversar sobre el tema; sin embargo el intérprete de ‘Ya te olvidé’ se enojó en vivo.

Tony Rosado ENFURECE EN VIVO en ‘América Hoy’