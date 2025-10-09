Wapa.pe
Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

América Hoy se comunicó con Tony Rosado tras el atentado contra Agua Marina; sin embargo el músico se enojó en vivo. 

    ¡No lo tolera! El cantante de cumbia Tony Rosado pasó una incómoda situación cuando el programa de espectáculos ‘América Hoy’ se comunicó con él por el problema de las extorsiones en el país. Recordemos que la noche del 8 de octubre ocurrió un fuerte atentado contra la agrupación ‘Agua Marina’.

    Tras el ataque contra la orquesta de cumbia, el programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, se comunicó con el cantante Tony Rosado para conversar sobre el tema; sin embargo el intérprete de ‘Ya te olvidé’ se enojó en vivo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación

    Tony Rosado ENFURECE EN VIVO en ‘América Hoy’

    Tras ser convocado para narrar su situación, sobre la complicada situación que viven los músicos en el país, el cantante se indignó en vivo y no por el contexto de la delincuencia y sicariato, sino porque las conductoras del programa no lo dejaban hablar. Sin imaginar que Rosado se molestaría, Janet Barboza y Ethel Pozo seguían conversando pero en un instante, el músico las interrumpió diciendo “No me dejan de hablar”, causando la sorpresa de todos en el set.  

