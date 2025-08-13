Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Romina responde contundente tras denuncia de Angie: “No entraré en dimes y diretes, esto se verá por lo legal”

Lucecita Ceballos orgullosa de la imitación de Camilo Sesto que hizo su hijo en ‘Yo Soy’: "Tiene mucho potencial"

El hijo de Lucecita Ceballos, Mateo Ríos, impresionó al jurado de Yo Soy con su imitación de Camilo Sesto. La actriz expresó su orgullo y elogiaron el talento del joven.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Lucecita Ceballos orgullosa de la imitación de Camilo Sesto que hizo su hijo en ‘Yo Soy’: "Tiene mucho potencial"
    Lucecita emocionada por la participación de su hijo en el reality de imitación. | Composición Wapa.
    Lucecita Ceballos orgullosa de la imitación de Camilo Sesto que hizo su hijo en ‘Yo Soy’: "Tiene mucho potencial"

    Lucecita Ceballos no oculta su felicidad por el paso de su hijo, Mateo Ríos, en el reality Yo Soy. El joven sorprendió al jurado con su interpretación de Camilo Sesto, ganándose elogios y respaldo para continuar en competencia.

    “Mateo tiene mucho potencial, me siento orgullosa. Estoy contenta por el respaldo que le han dado, por los buenos comentarios que ha tenido su participación y por lo que está demostrando gracias al talento que siempre ha tenido. Es un chico bastante disciplinado”, declaró la actriz.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    Mateo Ríos deslumbra en su casting de ‘Yo Soy’

    En la trigésima temporada del programa, Mateo inició su presentación mostrando su habilidad para imitar distintas voces, pero el momento decisivo llegó cuando reveló que interpretaría a Camilo Sesto.

    Comenzó cantando “Donde estés, con quién estés”, lo que cautivó de inmediato a Carlos Alcántara. Sin embargo, el actor le pidió que interpretara “Mi mundo tú”. La segunda canción le aseguró el pase a la siguiente etapa con el voto favorable de Alcántara y Jely Reátegui, quien además le aconsejó estudiar más al personaje para mantenerse en la competencia.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    El más entusiasmado fue Ricardo Morán, quien resaltó: “El timbre de voz del hijo de Lucecita Ceballos es muy parecido al de Camilo Sesto”. No obstante, también le recomendó mayor seguridad y perfeccionar su técnica para sus futuras presentaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lucecita Ceballos orgullosa de la imitación de Camilo Sesto que hizo su hijo en ‘Yo Soy’: "Tiene mucho potencial"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”

    Caos en concierto de Corazón Serrano: aglomeración en show deja varios heridos

    Lo más vistos en Farándula

    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    Kiomy Kanashiro se luce cariñosa con otro hombre tras filtrarse 'picante' video de Jefferson Farfán: "Mi bebé"

    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

    ¡Quedó helada! Pamela Franco es enfrentada por guía espiritual en vivo: "¿Nunca has ido con un chamán?"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;