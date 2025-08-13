El hijo de Lucecita Ceballos , Mateo Ríos, impresionó al jurado de Yo Soy con su imitación de Camilo Sesto . La actriz expresó su orgullo y elogiaron el talento del joven.

Lucecita emocionada por la participación de su hijo en el reality de imitación. | Composición Wapa.

Lucecita Ceballos no oculta su felicidad por el paso de su hijo, Mateo Ríos, en el reality Yo Soy. El joven sorprendió al jurado con su interpretación de Camilo Sesto, ganándose elogios y respaldo para continuar en competencia.

“Mateo tiene mucho potencial, me siento orgullosa. Estoy contenta por el respaldo que le han dado, por los buenos comentarios que ha tenido su participación y por lo que está demostrando gracias al talento que siempre ha tenido. Es un chico bastante disciplinado”, declaró la actriz.

Mateo Ríos deslumbra en su casting de ‘Yo Soy’

En la trigésima temporada del programa, Mateo inició su presentación mostrando su habilidad para imitar distintas voces, pero el momento decisivo llegó cuando reveló que interpretaría a Camilo Sesto.

Comenzó cantando “Donde estés, con quién estés”, lo que cautivó de inmediato a Carlos Alcántara. Sin embargo, el actor le pidió que interpretara “Mi mundo tú”. La segunda canción le aseguró el pase a la siguiente etapa con el voto favorable de Alcántara y Jely Reátegui, quien además le aconsejó estudiar más al personaje para mantenerse en la competencia.