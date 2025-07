La modelo y actriz Lucecita reveló en mayo del año pasado de su separación de Rony Ríos, con quien se casó cuando ella tenía 18 años y él 33, quince años de diferencia. No obstante, la artista nunca compartió el motivo real de esa decisión, aunque dejó en claro que no tuvo que ver los presuntos celos enfermizos del empresario, como se rumoreó en su momento.

La colombiana reveló que, aunque su relación de tres décadas con Rony Ríos acabó, el tema del divorcio no es algo que les quite el sueño. Asimismo, explicó que su expareja y padre de sus dos hijos no realizó alguna falta grave ni algún hecho puntual que generara la separación.