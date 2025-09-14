Stephanie Orúe compartió el nacimiento de su primer hijo: “Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La actriz y cantante peruana Stephany Orúe compartió con emoción el nacimiento de su primer hijo a los 38 años. A través de un emotivo post en Instagram, anunció la llegada de Noah Morais Sabogal Orúe, fruto de su relación con el músico Jorge “Chino” Sabogal.
Un nacimiento lleno de emoción y ternura
“Un 10 de septiembre a las 6 de la tarde con 8 minutos llegó: Noah Morais Sabogal Orúe a este plano de la vida”, escribió la artista en su publicación, acompañada de tiernas imágenes donde se les ve cargando a su bebé y jugando con sus pequeñas manos.
Otra de las instantáneas muestra a Orúe dando un delicado beso en la frente del recién nacido, mientras recibía el apoyo de su pareja. “Con 37 semanas y dos días nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente. Sin duda, empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”, agregó en su mensaje.
La actriz también aprovechó para agradecer a su círculo más cercano: “Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida”.
Famosos celebran la maternidad de Stephany Orúe
La noticia no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo. Artistas nacionales expresaron su cariño y felicitaciones en redes sociales. “Felicidades y lo mejor para ustedes. Hermoso nombre para tu niño y claramente lo mejor para la vida de los tres está por venir”, comentó Mónica Sánchez.
“Felicidades, familia hermosa. Con la bendición de Dios siempre”, escribió Pablo Heredia, mientras que Francisca Aronsson sumó: “Chinito, me alegra que ya tengan una nueva alegría en su vida y esta será eterna”.
Otros actores como Andrés Vílchez, Emanuel Soriano, Daniela Feijoó, Carlos Carlín, Emilram Cossío y Anahí de Cárdenas también se unieron a la ola de mensajes positivos.
Para Stephany, este momento marca un antes y un después, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, consolidando una etapa de plenitud junto a su familia.