Hija mayor de Pamela López impacta al lucirse cariñosa con joven en EXCLUSIVA boda: "Amo"

Fabiana, hija mayor de Pamela López, sorprendió en redes al mostrarse cariñosa con un joven misterioso durante una boda exclusiva. ¿Se trata de un nuevo romance?

    Hija mayor de Pamela López sorprende en redes con misterioso pretendiente.
    La hija mayor de Pamela López, Fabiana, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras mostrarse muy cercana a un joven misterioso durante una elegante celebración. La joven influencer compartió varios momentos del evento en su cuenta de Instagram, donde no solo presumió su look, sino también la complicidad con el chico que la acompañaba.

    Fabiana y su look para la gran noche

    La joven, que suele compartir su estilo con sus seguidores, publicó una serie de fotografías desde la boda a la que asistió, donde destacó con un vestido sofisticado y maquillaje natural. Con una gran sonrisa, escribió en sus historias: “Feliz con mi look para esta noche especial”.

    El detalle que más llamó la atención no fue únicamente su elección de outfit, sino la compañía de un joven con el que se mostró cariñosa, lo que desató rumores sobre una posible relación.

    El misterioso acompañante de la hija de Pamela López

    En otro de los clips publicados, Fabiana aparece tomada de la mano del joven y compartiendo gestos afectuosos, algo que no pasó desapercibido entre los usuarios. La cercanía entre ambos generó una ola de comentarios y especulaciones sobre el inicio de un romance.

    Aunque no reveló la identidad de su acompañante, la influencer dejó claro que vivió una velada inolvidable. “Una noche mágica”, escribió en una de las publicaciones que rápidamente se viralizó.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

