Pamela Franco no deja de hacer noticia, después de confirmar su romance con el aun esposo de Pamela López, Christian Cueva.

Pamela López volvió a remecer la farándula peruana al dejar en evidencia que es Christian Cueva quien no tiene intención alguna de firmar los papeles de divorcio. La madre de sus hijos dejó claro que no es ella quien está poniendo trabas al proceso, sino el futbolista, quien al parecer no estaría dispuesto a cerrar ese capítulo de su vida.

Según declaraciones de la abogada Rosario Sasieta, quien representa a Pamela López, la empresaria está más que decidida a divorciarse porque considera que su relación con Cueva llegó a su fin. Sin embargo, el deportista no habría mostrado voluntad para avanzar con los trámites, lo que ha generado sorpresa y polémica en el mundo del espectáculo.

Sasieta sostuvo que este aparente estancamiento por parte de Christian Cueva podría tener un motivo sentimental. "Él aún estaría interesado en volver a entablar una relación con la madre de sus hijos", expresó la abogada, dejando entrever que el corazón del futbolista seguiría latiendo por la madre de sus hijos.

Mientras este escándalo acaparaba titulares, la cantante Pamela Franco, actual pareja del futbolista, optó por no dar declaraciones a la prensa. La artista prefirió mantenerse en silencio y evitar cualquier tipo de confrontación pública que la pudiera involucrar aún más en el conflicto.

No obstante, después de varias horas de absoluto silencio en sus redes sociales, Pamela Franco decidió reaparecer de una manera muy particular. En lugar de referirse directamente al tema, lanzó un mensaje contundente en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta.

"Critícame, ríete, ódiame, búrlate, habla mal de mí, pon a todos en contra si quieres. A mí me da exactamente igual porque se sabe que el resentimiento, los celos, la falta de autoestima y la inmadurez es lo que te ha llevado a hacer esto", se lee en el mensaje que compartió la cantante, generando gran revuelo en redes sociales.

Por su parte, Rosario Sasieta también aprovechó las cámaras para lanzar una advertencia que muchos aseguran habría estado dirigida a Pamela Franco. La abogada señaló: "¿Qué es lo que yo pienso? Que puede no ser real. ¡Atención, amantes! Cuando tu pareja te diga que se quiere divorciar y no hace nada, no se quiere divorciar".