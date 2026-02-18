Maju Mantilla dejó en claro que su relación con el padre de sus hijos jamás se va a terminar.

Maju Mantilla SE PRONUNCIA después de revelarse que pasó la noche con Gustavo en la misma casa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡El cariño sigue presente! En declaraciones para el programa Amor y Fuego, Maju Mantilla dejó en claro que, por ahora, no ha retomado su relación sentimental con Gustavo Salcedo, aunque tampoco cerró la puerta a una posible reconciliación más adelante.

La exconductora explicó que, debido a que ambos continúan compartiendo responsabilidades como padres, es normal que se les vea juntos en distintas actividades públicas. Incluso señaló que no le incomoda que la gente los vea cercanos, pues forman parte de una historia de vida muy larga.

“Siempre nos van a ver juntos, nosotros conversamos muy seguido, tenemos cosas que hacer por los niños. También seguramente en algún momento nos van a ver de viaje, son 20 años de relación, 12 años de matrimonio”, comentó con una sonrisa.

En otra conversación con el reportero del mismo espacio, Mantilla reafirmó que continúan separados, pese a las imágenes en las que aparecieron compartiendo una noche en un departamento. Según explicó, actualmente mantienen una relación cordial y enfocada en el bienestar familiar.

“No (hemos regresado), ya les he dicho que nosotros estamos separados, pero tenemos una linda relación. Lo que queremos es apoyarnos, estar bien, tranquilos y felices”, precisó.

Consultada sobre la posibilidad de retomar el matrimonio en el futuro, la exreina de belleza no lo descartó y reconoció que su expareja sigue siendo alguien muy importante en su vida.

“Es un persona importante y especial para mí, siempre lo va ser. Yo considero que sí hay amor, amor hay. Él es una persona muy importante en mi vida, siempre va a haber amor entre nosotros. Hemos pasado un montón de cosas (¿existe la posibilidad que más adelante vuelvan a unirse?) Todo puede pasar, sí “, respondió con cierta nerviosidad.

Finalmente, Maju señaló que no conoce a la joven veterinaria que ha sido vinculada sentimentalmente con Gustavo Salcedo, pero dejó clara su postura sobre los comentarios externos en su relación.