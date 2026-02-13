Wapa.pe
La exMiss Perú anunció su pódcast con un video que promete responder a las polémicas sobre su vida personal y asegura que no habrá temas prohibidos.

    La exMiss Perú Maju Mantilla sorprendió al anunciar que será conductora del pódcast ‘La sustancia’ junto a Ricardo Gareca, en medio de la atención que han generado las recientes polémicas sobre su vida personal. El anuncio, difundido en redes, despertó una ola de reacciones, pues dejó entrever que abordará temas delicados y responderá a las críticas que han marcado los últimos meses.

    Maju Mantilla enfrenta críticas y promete hablar sin filtros

    En el video difundido por Maju Mantilla, la exreina de belleza aparece mirando fijamente a la cámara mientras se escuchan voces que la señalan con duros calificativos como ‘infiel’ y ‘mala madre’.

    En medio de ese ambiente cargado de críticas, la conductora hace un gesto de silencio, marcando el tono desafiante del adelanto. “En este programa no hay temas tabúes”, es la frase que se puede leer. Al inicio también aparece la contundente pregunta: “¿Terminaron de hablar de mí?”. El mensaje fue interpretado como una antesala a posibles revelaciones sobre su situación personal.

    Su llegada al pódcast se da tras la exposición mediática por la supuesta relación de su aún esposo, Gustavo Salcedo, con la veterinaria María Pía Vallejos, quien confirmó ante cámaras que mantiene un vínculo con él.

