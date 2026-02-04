Ricardo Gareca renueva su cábala con la selección peruana para el inicio de su podcast

Ricardo Gareca , exdirector técnico de la selección peruana, presentará su programa de streaming 'La Sustancia de Gareca' en marzo, donde explorará su pasión por el fútbol y otros temas.

El proyecto incluirá conversaciones con invitados destacados y presentará una perspectiva única del mundo deportivo, buscando conectar más directamente con los seguidores.

Ricardo Gareca, antiguo director técnico de la selección peruana, está a punto de embarcarse en una emocionante nueva etapa en el mundo del streaming con su programa 'La Sustancia de Gareca', que se estrenará en marzo. En este espacio, Gareca ofrecerá su perspectiva sobre el fútbol y otras cuestiones de interés, mostrando un lado distinto al que los seguidores han visto antes.

Con renovado vigor, Gareca ha decidido tocar un vestido de novia, un gesto que evoca su curioso ritual de buena suerte que lo acompañó durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Este símbolo, que ayudó a romper un maleficio de 36 años sin clasificaciones, se convierte en un buen augurio para su nueva iniciativa digital.

“Dentro de poco sumo una nueva aventura en mi carrera. Y como todo comienzo se necesita un poco de suerte. Muy pronto 'La Sustancia de Gareca', el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más”, comentó Gareca en un video promocional compartido en redes sociales, donde aparece tocando el vestido de novia.

Ricardo Gareca contará con invitados destacados

El canal digital La Sustancia ha comunicado que 'La Sustancia de Gareca' será un espacio donde el extécnico compartirá su experiencia futbolística, además de recibir a ilustres invitados nacionales e internacionales. Esta propuesta promete brindar a los espectadores una combinación de análisis deportivo y conversaciones sobre temas variados más allá del deporte en sí.