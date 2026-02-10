Wapa.pe
La doctora Anna Wolfson advirtió que este medicamento de venta libre no es recomendable para tratar las enfermedades para las que suele usarse.

    Estudio científico alerta sobre posibles efectos adversos de un popular medicamento contra la alergia. | Composición Wapa
    Aunque muchas personas creen que la difenhidramina, un medicamento de venta libre ampliamente usado, es efectivo para tratar alergias comunes, especialistas advierten que su consumo puede ser peligroso y que debería reservarse para otras condiciones. La doctora Anna Wolfson, alergóloga del Hospital de Massachusetts, señala que ante una reacción alérgica alimentaria, la gente suele recurrir a este fármaco, pero la epinefrina sigue siendo el tratamiento más seguro y recomendado.

    wapa.pe

    ¿Cuál es el medicamento que se suele usar para las alergias y puede ser peligroso?

    La difenhidramina es uno de los antihistamínicos más consumidos para aliviar alergias, pero especialistas han alertado sobre sus posibles efectos negativos. La doctora Anna Wolfson, alergóloga del Hospital de Massachusetts, señala que su uso indebido es frecuente y que muchas personas recurren a este medicamento incluso tras reacciones alérgicas alimentarias, lo que puede ser peligroso.

    Este fármaco provoca somnolencia intensa, lo que impide notar si los síntomas empeoran, afectando actividades cotidianas como conducir o trabajar. Wolfson advierte que para cada situación en que se usa la difenhidramina, existen alternativas más seguras y efectivas con menos efectos secundarios.

    wapa.pe

    ¿Cuáles son los riesgos del remedio más usado contra las alergias?

    Expertos advierten que la difenhidramina, además de bloquear los receptores H1 responsables de las reacciones alérgicas, puede afectar otras áreas del cerebro, provocando sedación, deterioro cognitivo y, en ciertos casos, problemas cardíacos. En adultos mayores, sus efectos pueden durar hasta 18 horas, causando somnolencia prolongada, desorientación y mayor riesgo de caídas.

    wapa.pe

    En niños, los riesgos incluyen sobredosis accidental, agitación y reacciones paradójicas, mientras que en casos graves puede producir sedación extrema, coma e incluso la muerte, sobre todo con presentaciones pediátricas. Por estos motivos, los especialistas señalan que este medicamento no es más eficaz que otras alternativas más seguras y su uso debe ser limitado.

    ¿Cuáles son las alternativas a este medicamento usado contra las alergias?

    Especialistas en alergias de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de California, San Diego, han solicitado retirar la difenhidramina de los mercados de venta libre y con receta en Estados Unidos, señalando que existen opciones más seguras y modernas. Entre ellas destacan la epinefrina y la loratadina, más efectivas para alergias alimentarias y con menos efectos secundarios. Aunque la difenhidramina, aprobada en 1946, se usa para alergias, resfriados, picaduras y estornudos, hoy existen tratamientos más confiables y seguros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

