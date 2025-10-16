Policía confirma que suboficial Luis Magallanes fue el autor del disparo que terminó con la vida de músico que falleció en marchaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ofreció la tarde del jueves declaraciones sobre el avance de las investigaciones en torno a la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, joven rapero conocido como “Trvko”, quien perdió la vida durante las protestas realizadas en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso.
Durante su encuentro con la prensa, el alto mando policial confirmó que ya se logró identificar al responsable del disparo que acabó con la vida del artista peruano. Arriola aseguró que las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias exactas del ataque.
Noticia en desarrollo...