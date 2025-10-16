Wapa.pe
ES OFICIAL | SBS confirma disolución de importante entidad financiera: Esto pasará con sus socios

Óscar Arriola reveló, en una conferencia de prensa que el autor del disparo contra Eduardo Ruiz Sáenz es el suboficial de tercera Luis Magallanes. 

    El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ofreció la tarde del jueves declaraciones sobre el avance de las investigaciones en torno a la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, joven rapero conocido como “Trvko”, quien perdió la vida durante las protestas realizadas en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso.

    Durante su encuentro con la prensa, el alto mando policial confirmó que ya se logró identificar al responsable del disparo que acabó con la vida del artista peruano. Arriola aseguró que las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias exactas del ataque.

    Noticia en desarrollo...

