El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, ofreció la tarde del jueves declaraciones sobre el avance de las investigaciones en torno a la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, joven rapero conocido como “Trvko”, quien perdió la vida durante las protestas realizadas en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso.