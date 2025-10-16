Wapa.pe
ES OFICIAL | SBS confirma disolución de importante entidad financiera: Esto pasará con sus socios

Autoridades ya habrían identificado a persona que terminó con la vida de músico que protestaba contra gobierno de José Jerí

Alcade de Lima, Renzo Reggiardo reveló que ya habrían identificado al autor del disparo contra Eduardo Ruíz Sáenz. 

    El recién asumido alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que las autoridades ya tendrían identificado al presunto autor del disparo que terminó con la vida del joven rapero Eduardo Ruiz Sáenz, conocido artísticamente como “Trvko”.

    Reggiardo ofrecerá conferencia para dar detalles del caso

    En declaraciones para RPP Noticias, el burgomaestre limeño aseguró que existen imágenes clave que permitirían identificar al responsable del ataque ocurrido durante la reciente protesta en el Centro de Lima. Asimismo, adelantó que se brindará una conferencia de prensa oficial para exponer los avances del caso.

    “Se tienen las imágenes del presunto autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sáenz”, declaró Reggiardo, quien también recalcó que las investigaciones deben seguir su curso conforme a ley.

    Testigos confirman versión sobre policía infiltrado

    Durante la cobertura del trágico hecho, varios testigos ofrecieron su testimonio y coincidieron en señalar que el disparo provino de un policía vestido de civil. Según relataron, el agente fue descubierto por los manifestantes y, al ser increpado, reaccionó de manera impulsiva abriendo fuego, hiriendo mortalmente al artista. Las cámaras de seguridad habrían captado el momento exacto del ataque, lo que reforzaría esta versión.

    ¿Quién era “Trvko”?

    Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, era un joven músico urbano residente en San Martín de Porres, conocido en la escena del hip hop como “Trvko”. Su carrera artística comenzaba a ganar notoriedad en plataformas digitales, donde había lanzado varios temas que ahora son compartidos como homenaje póstumo.

    El rapero, que participaba activamente en las manifestaciones sociales, falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho, dejando en la orfandad a su pequeño hijo.

